В Ozon опровергли рост цен на товары после ударов БПЛА по складам
В Ozon назвали ложными утверждения о подорожании товаров из-за ударов БПЛА по логистическим центрам. С момента первой атаки средняя стоимость, напротив, снизилась на 3,5%, заявили в пресс-службе площадки.
«С Ozon работает более 750 тысяч продавцов, и все конкурируют за внимание покупателя, поэтому цены на площадке остаются на рыночном уровне. А мы со своей стороны инвестируем в скидки на их товары. Отказываться от этого инструмента не планируем», — сообщил маркетплейс в Telegram.
ВСУ впервые атаковали склады Ozon 22 августа — тогда под удар попал крупнейший логистический центр в Саратовской области. В компании отметили, что за пять недель до этого стоимость товаров практически не менялась. Существенных изменений не произошло и после удара БПЛА — цены в этот день были сопоставимы с показателями 20 августа, уточнили в Ozon.
Заявленное Ozon снижение средней стоимости — это агрегированный результат по товарам всей площадки, где цены зависят от конкуренции продавцов и скидок. Такой показатель описывает общий ценовой фон, но сам по себе не показывает, что происходило с отдельными категориями и поставками, связанными с поврежденными логистическими объектами.
Последствия ударов могут проявляться не сразу в среднем уровне цен, а через сокращение предложения и сбои в доставке: после атак товары с затронутых объектов скрывали с витрины, а логистику перераспределяли. Для продавцов это означает необходимость менять схему работы; продажи со своего склада требуют больше времени и подходят прежде всего небольшим компаниям.
Поэтому отсутствие роста общей средней стоимости не отменяет локальных рисков. Если поставщики меньше готовы хранить товары на крупных складах или часть ассортимента временно недоступна, это может отражаться прежде всего на наличии и сроках доставки, а не на агрегированном показателе цены.