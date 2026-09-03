В Ozon опровергли рост цен на товары после ударов БПЛА по складам

В Ozon назвали ложными утверждения о подорожании товаров из-за ударов БПЛА по логистическим центрам. С момента первой атаки средняя стоимость, напротив, снизилась на 3,5%, заявили в пресс-службе площадки.

«С Ozon работает более 750 тысяч продавцов, и все конкурируют за внимание покупателя, поэтому цены на площадке остаются на рыночном уровне. А мы со своей стороны инвестируем в скидки на их товары. Отказываться от этого инструмента не планируем», — сообщил маркетплейс в Telegram.

ВСУ впервые атаковали склады Ozon 22 августа — тогда под удар попал крупнейший логистический центр в Саратовской области. В компании отметили, что за пять недель до этого стоимость товаров практически не менялась. Существенных изменений не произошло и после удара БПЛА — цены в этот день были сопоставимы с показателями 20 августа, уточнили в Ozon.