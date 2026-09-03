Казахстан провел первые транзитные поставки нефти в Киргизию
АО «КазТрансОйл» впервые осуществило транзитные поставки нефти в Киргизию
АО «КазТрансОйл» впервые осуществило транзитные поставки нефти в Киргизию. Об этом сообщила пресс-служба компании. Партия была отправлена 15 августа, всего за тот месяц через территорию Казахстана поставили 35 тыс. т.
Страна происхождения нефти и грузовладелец в сообщении не указаны. Нефть в Киргизию транспортируют по системе магистральных нефтепроводов до нефтеперевалочного пункта «Шагыр». Далее сырье переливают в железнодорожные цистерны. «Запуск транзита в Кыргызстан открывает новый маршрут транспортировки нефти»,— отмечается в пресс-релизе.
АО «КазТрансОйл» — национальный оператор магистральных нефтепроводов. Общая протяженность сети трубопроводов достигает 5,4 тыс. км. «КазТрансОйл» регулярно поставлял нефть в Киргизию до 2017 года. После перерыва прямые поставки возобновились в ноябре 2025 года.
Поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Киргизию также начали Китай и Белоруссия в июле 2026 года, при этом вопрос транзита через Россию был полностью урегулирован. В конце июня 2026 года Ассоциация нефтетрейдеров Киргизии сообщала о дефиците бензина АИ-95 и АИ-98 из-за сезонного роста спроса и ограничений поставок из России, что привело к введению потолка цен на бензин, дизельное топливо и автогаз до 30 сентября 2026 года.
В 2025 году АО «КазТрансОйл» сократило объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 15%, до 3,5 млн тонн. Вследствие этого часть экспортных потоков была переориентирована с КТК на альтернативные маршруты, такие как морские порты Новороссийск и Усть-Луга, пункт сдачи нефти «Адамова застава», а также нефтепровод Атасу—Алашанькоу. В декабре 2025 года Казахстан перенаправил часть объемов нефти из КТК в направлении Самары (на 232 тыс. тонн), Китая (на 72 тыс. тонн) и через Каспийское море (на 58 тыс. тонн).
На фоне нестабильности мировых энергетических рынков, АО «КазТрансОйл» в 2025 году возобновило транзит нефти в Узбекистан и поставки в Киргизию. Казахстан является национальным оператором магистральных нефтепроводов, а его нефтегазовая компания «Казмунайгаз» увеличивает свой резервуарный парк для обеспечения перераспределения потоков нефти между доступными маршрутами.