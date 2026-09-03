Казахстан провел первые транзитные поставки нефти в Киргизию

АО «КазТрансОйл» впервые осуществило транзитные поставки нефти в Киргизию. Об этом сообщила пресс-служба компании. Партия была отправлена 15 августа, всего за тот месяц через территорию Казахстана поставили 35 тыс. т.

Страна происхождения нефти и грузовладелец в сообщении не указаны. Нефть в Киргизию транспортируют по системе магистральных нефтепроводов до нефтеперевалочного пункта «Шагыр». Далее сырье переливают в железнодорожные цистерны. «Запуск транзита в Кыргызстан открывает новый маршрут транспортировки нефти»,— отмечается в пресс-релизе.

АО «КазТрансОйл» — национальный оператор магистральных нефтепроводов. Общая протяженность сети трубопроводов достигает 5,4 тыс. км. «КазТрансОйл» регулярно поставлял нефть в Киргизию до 2017 года. После перерыва прямые поставки возобновились в ноябре 2025 года.