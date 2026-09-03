Чекистов кормили недешево

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела о хищении 71,8 млн руб. из бюджета при поставках продуктов для санатория им. Ф. Э. Дзержинского в Сочи. Ведомственный санаторий ФСБ по гособоронзаказу проводил закупки продуктов, в которых регулярно участвовали одни и те же компании. Договорившись между собой, они манипулировали ценами, чтобы исключить из торгов конкурентов и удержать высокую цену. Организаторам схемы коммерсантам Дмитрию Кожеурову и Владимиру Чуповскому предъявлены обвинения в мошенничестве и ограничении конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Директор сочинского ООО «Хорс» Владимир Чуповский и директор ООО «Агора-трейд» Дмитрий Кожеуров стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ограничении конкуренции (ч. 3 ст. 178 УК РФ) при исполнении государственного оборонного заказа. По данным прокуратуры Краснодарского края, Владимир Чуповский на время расследования заключен под стражу, его предполагаемый сообщник находится под домашним арестом. Дело связано с поставками продуктов для ФГКУ «Центральный клинический санаторий им. Дзержинского».

ФГКУ «Центральный клинический санаторий им. Ф. Э. Дзержинского» — один из крупнейших оздоровительных комплексов ФСБ России. Здания 1954 года постройки расположены в курортном парке в центре Сочи, номерной фонд включает 330 мест.

Компании «Хорс» и «Агора-трейд» поставляли продукты в санаторий с 2021 по 2025 год. Контракты заключались по итогам закрытых аукционов на электронной площадке АСТ ГОЗ (автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа). По версии правоохранительных органов, Владимир Чуповский и Дмитрий Кожеуров организовали схему, которая позволяла им ограничивать конкуренцию на торгах. В частности, заявки одновременно подавали несколько якобы независимых компаний, на самом деле подконтрольных предпринимателям Чуповскому и Кожеурову. Во время электронных аукционов участники, по данным правоохранителей, действовали согласованно, стараясь удержать максимально возможную цену.

Прокурорская проверка выявила серьезные нарушения в 154 аукционах, по итогам которых с лицевого счета ФГКУ «Центральный клинический санаторий им. Ф. Э. Дзержинского» на счета ООО «Хорс» и ООО «Агора-Трейд» были перечислены средства в сумме 71,8 млн руб. Надзорное ведомство выяснило, что все якобы конкурирующие на торгах компании имели общие IP-адреса; были и другие признаки того, что действия участников электронного аукциона координировались из единого центра.

В дальнейшем при исполнении обязательств по контракту поставщики предоставляли руководству санатория недостоверные сведения о фактической стоимости продуктов питания.

Прокуратура города Сочи обратилась в суд с иском о солидарном взыскании с Владимира Чуповского и Дмитрия Кожеурова денежных средств для компенсации ущерба, причиненного бюджету РФ незаконными действиями предпринимателей. Решением Центрального районного суда Сочи от 31 августа этого года требования удовлетворены в полном объеме, судебный акт обращен к немедленному исполнению, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Ответчики Чуповский и Кожеуров признали требования надзорного ведомства.

Анна Перова, Краснодар