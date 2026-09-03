Барабанщика Алекса Ван Халена посвятили в рыцари в Нидерландах

Алекс Ван Хален, сооснователь и бессменный ударник рок-группы Van Halen, удостоен высшей гражданской награды Нидерландов. Он стал рыцарем ордена Нидерландского льва, сообщает Rolling Stone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алекс Ван Хален

Фото: Lucas Jackson / Reuters Алекс Ван Хален

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Торжественная церемония прошла в Неймегене, городе, где Алекс и его брат Эдди провели детство перед переездом в Лос-Анджелес в 1962 году. Эдди Ван Хален, с которым они основали группу в начале 1970-х, умер в 2020 году от рака. Оба брата вошли в списки величайших барабанщиков и гитаристов соответственно по версии Rolling Stone.

На церемонии музыкант отметил: «Я думаю, такие институты (рыцарство.— “Ъ”) важны в жизни людей, потому что они добавляют достоинства и значимости тому, что мы делаем. Заслуженно или нет — это другой вопрос, но нам есть к чему стремиться. В этом вся суть — нужно иметь цель, чтобы расти».

Екатерина Наумова