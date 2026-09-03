Музтеатр имени Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на сезон

В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) презентовали программу сезона-2026/2027. Премьерные планы представили генеральный директор театра Александр Борисов, главный дирижер Феликс Коробов, оперный худрук Александр Титель, балетный худрук Максим Севагин и штатная примадонна театра Хибла Герзмава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: главный режиссер МАМТ Александр Титель, генеральный директор МАМТ Андрей Борисов и художественный руководитель балетной труппы МАМТ Максим Севагин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Слева направо: главный режиссер МАМТ Александр Титель, генеральный директор МАМТ Андрей Борисов и художественный руководитель балетной труппы МАМТ Максим Севагин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В перечне предстоящих оперных премьер — два безусловных шлягера. Оперу «Ромео и Джульетта» (премьера 27 ноября) ставит вместе с дирижером Тимуром Зангиевым молодой режиссер Алексей Смирнов, ученик оперного худрука МАМТ Александра Тителя. В конце сезона (июль 2027 года) выйдет «Турандот» Пуччини в режиссуре Владимира Панкова, нынешнего художественного руководителя театра «Ленком». Главный дирижер МАМТ Феликс Коробов, который будет музыкальным руководителем этой постановки, сообщил, что опера Пуччини будет идти с новым финалом, который театр заказал «известному хорошему композитору», чье имя пока не называется.

В дополнение к ним театр представит вечер из двух нетривиально подобранных одноактных комических опер — «Леди Магнезия» Мечислава Вайнберга (1975) и «Четыре сестры» российско-британского композитора Елены Лангер (2012). Оба произведения неоднократно ставились на Западе, но широкой российской публике незнакомы. Постановку обеих опер (премьера намечена на март) готовят Александр Титель и дирижер Ариф Дадашев.

Балетную программу откроет 16 октября мировая премьера спектакля «Вишневый сад. Сад вишневый» на музыку Александра Чайковского. Первое действие балета по знаменитой пьесе Чехова ставит Павел Глухов, второе — балетный худрук МАМТ Максим Севагин. Партию Раневской исполнит Диана Вишнева, ставшая главным инициатором проекта.

В мае 2027 года выйдет новый «Дон Кихот» в постановке Максима Севагина — с привычной музыкой Людвига Минкуса (хотя с партитурой, по словам балетмейстера, пришлось «колдовать»), но с переработанным сюжетом. Максим Севагин рассказал, что хотел приблизить балет к литературному первоисточнику, сделав акцент на Дон Кихоте, и заказал драматургу Тимуру Акавову новое комическое либретто.

Кроме того, 25 октября театр покажет премьеру возобновленной «Штраусианы» — легендарного одноактного балета Владимира Бурмейстера, поставленного в 1941 году, сразу после официального учреждения Московского музыкального театра.