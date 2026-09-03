МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Свердловской области до 8 сентября

МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение об аномальной жаре. По данным регионального министерства, с 4 по 8 сентября среднесуточные температуры воздуха будут выше климатической нормы на 7 градусов и более. В связи с этим спасатели попросили свердловчан быть бдительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу, 4 сентября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с. Ночная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в горах и низинах она опустится до +5 градусов. Днем температура поднимется до +20...+25 градусов.

В Екатеринбурге в этот день осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут +14 градусов, а днем воздух прогреется до +24 градусов.

В субботу, 5 сентября, в регионе сохранится переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Ночная температура составит +9...+14 градусов, на севере области - +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Екатеринбурге 5 сентября также ожидается отсутствие существенных осадков. Ночью температура будет +13 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.

В воскресенье, 6 сентября, ночью в области будет переменная облачность без осадков, днем — облачно с прояснениями и местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, днем порывы до 15 м/с. Ночью температура составит +9...+14 градусов, днем +22...+27 градусов, на севере — до +17 градусов. В Екатеринбурге ночью без осадков при +12 градусах, днем возможен кратковременный дождь при +23 градусах.