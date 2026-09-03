«Литрес» потерял 5% продаж после отключения возможности оплаты через App Store
Гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев в рамках конференции на Московской международной книжной ярмарке 3 сентября отметил, что в день отключения возможности оплаты через App Store площадка сразу потеряла 5% продаж.
«Впрочем, люди увидели отключение подписок, пошли оформлять их через web-версию, подключать российские платежные системы»,— уточнил топ-менеджер.
С 1 апреля владельцы iPhone не могут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Такое указание операторам дали в Минцифры. Источник “Ъ” сообщал, что такой мерой власти России стремятся принудить Apple вернуть российские сервисы в App Store.
Механизм потери продаж связан не с исчезновением спроса, а с разрывом привычной цепочки оплаты: если транзакция внутри App Store не проходит, пользователь не может оформить или продлить покупку в приложении. «Литрес» уже сталкивался с таким эффектом весной и в начале лета 2022 года: после отказа российских карт кнопки «Купить» в Apple перестали работать, а среди клиентов с подпиской сервис наблюдал отток около 40%; вернуть тогда удалось 60–65% ушедших.
Зависимость усиливается тем, что альтернативный платежный канал через баланс Apple ID был доступен лишь у четырех операторов — МТС, «Вымпелкома», «Т2 Мобайл» и «МегаФона», причем у двух последних только через партнеров; напрямую такой способ поддерживали лишь МТС и «Вымпелком», и им пользовалась только треть владельцев iPhone у этих операторов. После отключения пополнения со счета телефона попытка сохранить оплату через подарочные карты стала дорогой и рискованной: за сертификат номиналом 1 тыс. руб. на маркетплейсах просили 6 тыс., а при подозрении на мошенническую операцию Apple могла заблокировать аккаунт и лишить доступа к данным учетной записи.
Поэтому отключение канала оплаты бьет не по интересу к контенту, а по самому маршруту оформления и продления подписок внутри приложения, и восстановление продаж зависит от того, насколько безболезненно пользователи перейдут к альтернативным способам оплаты.