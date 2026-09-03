«Литрес» потерял 5% продаж после отключения возможности оплаты через App Store

Гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев в рамках конференции на Московской международной книжной ярмарке 3 сентября отметил, что в день отключения возможности оплаты через App Store площадка сразу потеряла 5% продаж.

«Впрочем, люди увидели отключение подписок, пошли оформлять их через web-версию, подключать российские платежные системы»,— уточнил топ-менеджер.

С 1 апреля владельцы iPhone не могут пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона. Такое указание операторам дали в Минцифры. Источник “Ъ” сообщал, что такой мерой власти России стремятся принудить Apple вернуть российские сервисы в App Store.