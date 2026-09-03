Акции Ozon выросли на 7%

Котировки акций Ozon (MOEX: OZON) продемонстрировали резкий рост во время торгов на Мосбирже после заявлений президента России Владимира Путина о пилотном проекте по упрощению госзакупок на Дальнем Востоке с участием маркетплейсов.

По данным на 15:33 мск, стоимость бумаг площадки составляла 2533,5 руб., что на 5,87% выше уровня закрытия предыдущего дня. В моменте рост достигал 7,29%, поднимая цену до 2567,5 руб. за акцию. Это позволило Ozon стать лидером роста в индексе Мосбиржи.

На пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке президент Владимир Путин сказал, что на Дальнем Востоке будет запущена в виде эксперимента упрощенная система госзакупок, в том числе через маркетплейсы. «Мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую «микрореформу», которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек», — сказал он.