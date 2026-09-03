ЦБ: международные резервы России выросли за неделю на $13 млрд

Объем международных резервов России по состоянию на 28 августа составил $774,2 млрд. За предыдущую неделю показатель вырос на $13 млрд (рост на 1,7%). В Банке России заявили, что увеличение показателя произошло «в основном из-за положительной переоценки».

Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России. Их структура формируется за счет средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, монетарного золота и резервной позиции в МВФ.