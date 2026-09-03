Росгидромет: экипаж задержанного в Норвегии судна «Профессор Молчанов» обеспечен всем необходимым
Росгидромет: экипаж задержанного в Норвегии судна обеспечен всем необходимым
Экипаж российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного властями Норвегии в порту Баренцбург на Шпицбергене, обеспечен всем необходимым и продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Росгидромета.
Основанием для ареста послужил ордер суда, выданный по иску украинской компании «Нафтогаз» к РФ. Слушания проходят в суде первой инстанции города Тромсе (Норвегия). В Росгидромете подчеркнули, что в настоящее время принимаются меры по защите законных интересов судовладельца.
Параллельно с дипломатическими заявлениями ведется юридическая работа. Как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, юристы треста совместно с представителями Минвостокразвития и посольства России в Норвегии готовят опротестование ареста в местном суде.
«Юристы треста и юристы Российской Федерации в координации с посольством России в Норвегии готовят опротестование этого незаконного ареста местным судом, подчеркну, по иску частной компании "Нафтогаз Украины"», — заявил господин Чекунков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума (ВЭФ) (цитата по «РИА Новости»).
Президент России Владимир Путин накануне квалифицировал задержание судна норвежскими властями, а также высказывания президента Украины Владимира Зеленского об угрозах безопасности полетов в российском воздушном пространстве как «проявления государственного терроризма».
Арест связан с попыткой взыскать с российских активов компенсацию, присужденную «Нафтогазу» в 2023 году Постоянным арбитражным судом в Гааге — около €4,6 млрд за арест активов компании в Крыму в 2014 году. Руководство «Нафтогаза» заявляло, что не рассчитывает на добровольное исполнение решения Россией, поэтому добивается взыскания долга с использованием российских государственных активов в других странах; по данным компании, к таким действиям относится и задержание судна в Норвегии.
Опротестование означает, что российская сторона пытается оспорить выданный по иску компании ордер в местном суде и тем самым защитить интересы судовладельца. Практическое значение спора связано с тем, что судно Росгидромета используется не только для научных исследований и мониторинга, но и для поддержки полярных станций, а также коммерческих круизов и экспедиций.