Росгидромет: экипаж задержанного в Норвегии судна «Профессор Молчанов» обеспечен всем необходимым

Экипаж российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного властями Норвегии в порту Баренцбург на Шпицбергене, обеспечен всем необходимым и продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Росгидромета.

Основанием для ареста послужил ордер суда, выданный по иску украинской компании «Нафтогаз» к РФ. Слушания проходят в суде первой инстанции города Тромсе (Норвегия). В Росгидромете подчеркнули, что в настоящее время принимаются меры по защите законных интересов судовладельца.

Параллельно с дипломатическими заявлениями ведется юридическая работа. Как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, юристы треста совместно с представителями Минвостокразвития и посольства России в Норвегии готовят опротестование ареста в местном суде.

«Юристы треста и юристы Российской Федерации в координации с посольством России в Норвегии готовят опротестование этого незаконного ареста местным судом, подчеркну, по иску частной компании "Нафтогаз Украины"», — заявил господин Чекунков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума (ВЭФ) (цитата по «РИА Новости»).

Президент России Владимир Путин накануне квалифицировал задержание судна норвежскими властями, а также высказывания президента Украины Владимира Зеленского об угрозах безопасности полетов в российском воздушном пространстве как «проявления государственного терроризма».