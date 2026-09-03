Финляндия продлит срок закрытия границы с Россией до конца 2028 года
Правительство Финляндии утвердило предложение МВД страны продлить до конца 2028 года действие закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом. В соответствии с этим нормативным актом финские власти закрыли границу с Россией. Срок действия закона должен был истечь 31 декабря 2026 года.
«Угроза несанкционированного въезда на восточной границе Финляндии остается высокой, — указано в заявлении МВД (цитата по "Интерфакс"). — По информации и оценке Пограничной службы, ситуация существенно не изменилась с 2025 года».
Изначально Финляндия закрывала границу с РФ на основании распоряжений правительства. В июле 2024 года вступил в силу отдельный закон.
Отдельный закон понадобился потому, что речь идет не только о закрытии пунктов пропуска. Он дает властям возможность ограничивать прием заявлений об убежище и в течение нескольких часов возвращать людей с финской территории; исключения предусмотрены для отдельных категорий, включая детей, инвалидов и тех, кому на родине может угрожать опасность. Поэтому продление сохраняет специальный правовой механизм контроля над пересечением восточной границы, а не просто продлевает административное решение о ее закрытии.
Применять этот механизм можно лишь при наличии сведений или обоснованного подозрения, что иностранное государство пытается воздействовать на Финляндию с серьезной угрозой ее суверенитету и национальной безопасности, и только если другие средства недостаточны. Решение о введении режима принимает правительство, обосновывая его необходимость, после чего его утверждает президент республики.
Исключительный характер закона связан с тем, что он ограничивает конституционные права и допускает отказ в обычном рассмотрении ходатайств о защите; из-за этого документ принимали по специальной парламентской процедуре. Вопрос о соответствии таких мер международным договорам о правах человека, праву ЕС и конституции Финляндии вызывал у консультировавших парламент юристов серьезные возражения.