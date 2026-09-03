Финляндия продлит срок закрытия границы с Россией до конца 2028 года

Правительство Финляндии утвердило предложение МВД страны продлить до конца 2028 года действие закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом. В соответствии с этим нормативным актом финские власти закрыли границу с Россией. Срок действия закона должен был истечь 31 декабря 2026 года.

«Угроза несанкционированного въезда на восточной границе Финляндии остается высокой, — указано в заявлении МВД (цитата по "Интерфакс"). — По информации и оценке Пограничной службы, ситуация существенно не изменилась с 2025 года».

Изначально Финляндия закрывала границу с РФ на основании распоряжений правительства. В июле 2024 года вступил в силу отдельный закон.