У ростовского губернатора появился зам по военным вопросам с опытом в ПВО
Слюсарь: в Ростовской области назначили замгубернатора по военным вопросам
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о назначении нового заместителя. Он будет курировать «вопросы взаимодействия с военными органами». Для этого во властной структуре сформировали еще одну должность замгубернатора.
Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ
Решение принято «для усиления работы по обеспечению безопасности на территории Ростовской области», пояснил глава региона.
На новую должность назначен генерал-майор внутренней службы Игорь Михайлов. Он «будет курировать работу по защите от вражеских угроз в условиях СВО и поступлению граждан на военную службу по контракту». У него «большой опыт военной службы, в том числе в подразделениях ПВО», добавил господин Слюсарь.