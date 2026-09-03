У ростовского губернатора появился зам по военным вопросам с опытом в ПВО

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о назначении нового заместителя. Он будет курировать «вопросы взаимодействия с военными органами». Для этого во властной структуре сформировали еще одну должность замгубернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Решение принято «для усиления работы по обеспечению безопасности на территории Ростовской области», пояснил глава региона.

На новую должность назначен генерал-майор внутренней службы Игорь Михайлов. Он «будет курировать работу по защите от вражеских угроз в условиях СВО и поступлению граждан на военную службу по контракту». У него «большой опыт военной службы, в том числе в подразделениях ПВО», добавил господин Слюсарь.