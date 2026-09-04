«Нынешнее подорожание угля — последствия череды форс-мажорных событий»

Нынешнее подорожание угля — не смена фундаментального тренда, а последствия череды форс-мажорных событий. Среди основных факторов — затягивающийся ближневосточный конфликт. Он привел к перекрытию Ормузского пролива, которое стало причиной перебоев в поставках природного газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и ЕС. Дополнительно повлияли регуляторные изменения в Индонезии, которая ограничила предложение угля через систему квот для стабилизации и укрепления мировых цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партнер компании Kept Сергей Казачков

Фото: Пресс-служба компании Kept Партнер компании Kept Сергей Казачков

Фото: Пресс-служба компании Kept

Существенное влияние оказала крупная майская авария на шахте в провинции Шаньси в Китае, которая привела к гибели людей, остановке производства и к масштабным проверкам шахт по всей стране, что ограничило внутреннее предложение коксующегося угля. Помимо этого, наложился логистический фактор: удорожание фрахта из-за проблем в Ормузском проливе, рост цен на судовое топливо и увеличение спроса на сухогрузы для поставок в Азию.

Не успел угольный рынок в июле стабилизироваться из-за сезонного ослабления спроса со стороны ключевых потребителей (Китая и Индии) и увеличения предложения (за счет постепенного возвращения в строй приостановленных шахт в Китае), как в середине августа в Китае случилась еще одна крупная авария в провинции Хунань. Цены на коксующийся уголь за пару недель взлетели: с поставкой в Китай до около $280 за тонну (CFR) — двухлетнего максимума.

Ситуации на глобальных рынках и инциденты на шахтах в Китае увеличили стоимость и российского угля. Но говорить о выходе из затяжного кризиса преждевременно.

В первом полугодии отечественный рынок продолжал находиться в сложном положении: объемы добычи снижались, рубль укреплялся, росла стоимость аренды полувагонов. Дисконт цен между российским и австралийским углем рос.

Сейчас одной из ключевых проблем остается логистика. Самое прибыльное направление для российского угля — Восток. Однако его потенциал ограничен пропускной способностью железных дорог, и снизить стоимость перевозки затруднительно (ставки аренды полувагонов и перевалки в портах уже ранее снижались, а ставки по железной дороге индексируются). Еще одно возможное направление развития — рынки Индии, Южной Кореи и других стран Юго-Восточной Азии. Если Китай будет постепенно сокращать импорт угля благодаря развитию зеленой энергетики, эту нишу может закрыть Россия. Но увеличить объем поставок будет сложно из-за ограничений на восточном направлении.

На южном направлении экспорт также остается убыточным. Несмотря на преимущество короткого логистического плеча как до Турции, так и в АТР, наблюдаемые в последнее время сложности с транзитом через Черное море увеличивают стоимость страхования и фрахта. Некоторые компании сокращают поставки из-за высоких рисков и дорогих перевозок.

Сложная логистика и высокая стоимость экспорта создают дополнительную нагрузку на финансовое состояние угольных компаний. Но государство старается поддержать производителей. В сложных ситуациях банки ищут компромисс и стараются реструктуризировать долги — банкротство невыгодно из-за низкой возвратности в случае ликвидации активов. Государственная поддержка сегодня носит адресный характер: инструменты вроде отсрочки по НДПИ, страховых взносов или компенсации тарифов помогают отрасли сохранять жизнеспособность в текущих условиях.

Сергей Казачков, партнер компании Kept