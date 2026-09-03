Дочь экс-мэра Самары госпитализирована перед допросом в суде по «делу Тархова»

Людмила Тархова, дочь бывшего главы Самары Виктора Тархова, оказалась в больнице УФСИН. Об этом стало известно на заседании в областном суде в четверг, 3 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Портнов Фото: Георгий Портнов

Людмила Тархова, признанная потерпевшей по делу об убийстве отца и матери, участвовала в заседании по видеоконференцсвязи. Она сообщила судье Ксении Мельниковой, что находится в медицинском учреждении УФСИН и не может полноценно участвовать в разбирательстве, но просила процесс не прерывать.

Дочь бывшего мэра Самары заявила соответствующее ходатайство, которое суд удовлетворил. После этого видеосвязь отключили, а заседание продолжилось без ее участия. Адвокатов потерпевшей в зале также не было. Ранее планировалось, что именно на этом заседании — после допроса свидетелей — суд выслушает показания дочери экс-мэра.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд Самары признал Людмилу Тархову виновной в вымогательстве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и приговорил ее к семи годам колонии общего режима. Преступление было связано с требованием 200 млн руб. у бывшего зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева. Иск господина Милеева о компенсации морального вреда на 10 млн руб. суд отклонил.

Дело об убийстве Виктора Тархова, возглавлявшего Самару в 2006–2010 годах, и его жены Натальи находится в стадии судебного разбирательства.

Уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи возбудили в феврале 2025 года, после того как они пропали без вести. Тогда же была задержана и арестована главная фигурантка — Екатерина Тархова, внучка погибших, которая рассказала, что вместе с сообщником Дмитрием Метревели отравила дедушку с бабушкой, расчленила их тела, заморозила с помощью жидкого азота и избавилась от останков. Сообщник Екатерины Тарховой скрылся за границей.

По версии следствия, план убийства разработала тетя Дмитрия, Светлана Метревели, которая тоже скрылась. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск. Силовики установили, что их родственница Таисия Киселева помогла Екатерине Тарховой продать машину погибшей бабушки — автомобиль Toyota RAV4. Для этого Киселева выдала себя покупателю за Наталью Тархову.

Таисия Киселева помещена под домашний арест. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск.

Екатерина Тархова полностью признала вину в убийстве деда и его супруги. Также она частично признала вину в краже и мошенничестве. При этом подсудимая отказалась признать вину в надругательстве над телами Виктора и Натальи Тарховых.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Екатерина Тархова не успела с ремонтом».

Георгий Портнов