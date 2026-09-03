Средняя цена реализации книги за пять лет в офлайн-рознице выросла на 64,6%

Оборот офлайн-розницы в денежном выражении в первом полугодии сократился на 5,1%, сообщила президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина в рамках Московской международной книжной ярмарки 3 сентября. Оборот в экземплярах также сократился на 15,8%, уточнила она.

При этом средняя розничная цена (цена продажи в магазине) выросла на 12,7%, средний чек — на 8,1%, а отпускная цена поставщиков — на 14%. Посещаемость офлайн-розницы за первое полугодие сократилась на 13,2%.

В целом средняя цена реализации книги в офлайн-рознице продолжает расти, сказала госпожа Зорина. Так, с 2021 года рост показателя составил 64,6%, добавила она.

Юлия Юрасова