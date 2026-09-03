Уральцы давят на газ
Уральские автомобилисты заняли очереди на установку ГБО до конца года
На фоне бензинового кризиса на Урале вырос спрос на установку газобалонного оборудования (ГБО) на автомобили. Как сообщили участники рынка, очереди расписаны до конца года и составляют более 1 тыс. автомобилей на салон. Стоимость переоборудования составляет от 35 тыс. руб. до 130 тыс. руб. в зависимости от автомобиля и характеристик его двигателя.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
На Урале стало набирать популярность переоборудование автомобилей для заправки их газом — метаном или пропаном. По словам участников рынка, повышенный спрос возник еще в конце июня — начале июля, когда возникли первые сложности с поставками бензина. В августе количество звонков снизилось, однако со второй волной бензинового кризиса заявки вновь стали поступать активно.
Как сообщил «Ъ-Урал» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев, за 8 месяцев 2026 года количество обращений на установку газобаллонного оборудования на Урале выросло на 48% к аналогичному периоду прошлого года. «Урал традиционно является одним из лидеров по установке ГБО (особенно на метан), так как здесь исторически много газовых заправок. При этом метан (основное топливо для ГБО 4-го поколения) стоит в 2,5–3 раза дешевле, чем бензин»,— пояснил он.
Корреспонденту «Ъ-Урал» не сразу удалось дозвониться до компаний, которые занимаются переоборудованием автомобилей. У некоторых на сайте размещено предупреждение, что в связи с повышенным спросом ответ может быть долгим. Участники рынка, с которыми удалось связаться, рассказали, что число людей в очереди до конца года составляет до 1 тыс. на салон. Некоторые компании временно поставили прием заказов на стоп.
Сроки переоборудования зависят от автомобиля: так, установить ГБО на «Ладу Гранта» займет около 4-5 часов, на «Лексус» — до полутора дней. Часть компаний предлагает скидки за установку оборудования в течение двух дней, а не одного.
Технически переоборудовать можно практически любой автомобиль, но есть нюансы. «На современные авто с прямым впрыском установка возможна, но сложна и дорога, поскольку требуется оборудование с отдельной подачей газа в цилиндры. Некоторые марки (BMW, Mercedes, Audi с определенными моторами) вообще не рекомендуются к переоборудованию из-за конструктивных особенностей: склонности к прогоранию клапанов»,— сказал господин Толкачев.
Стоимость переоборудования автомобиля зависит от характеристик его мотора: установка на машину с 4-цилиндровым двигателем составит около 35 тыс. руб., с 6-цилиндровым — от 47 тыс. до 60 тыс. руб., с 8-цилиндровым — от 54 тыс. до 64 тыс. руб., следует из размещенного в сети прайса одного из салонов Екатеринбурга. В другой компании сообщили, что установка ГБО на автомобили «Лада» и средние китайские авто обходится в среднем в 50-80 тыс. руб., на машины с 8-цилиндровыми двигателями — от 90 тыс. до 130 тыс. руб.
По словам участников рынка, автовладельцы выбирают в первую очередь пропан. Это связано с меньшим объемом баллона, который при этом может обеспечить более долгую езду (в среднем 250 км для метана и 400 км для пропана).
По данным публичных карт, в Екатеринбурге действуют четыре метановые заправки. Стоимость 1 кубометра метана составляет 31,18 руб. Заправок с пропаном в Екатеринбурге более ста. Литр пропана стоит около 28,99 руб.