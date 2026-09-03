Уральцы давят на газ

На фоне бензинового кризиса на Урале вырос спрос на установку газобалонного оборудования (ГБО) на автомобили. Как сообщили участники рынка, очереди расписаны до конца года и составляют более 1 тыс. автомобилей на салон. Стоимость переоборудования составляет от 35 тыс. руб. до 130 тыс. руб. в зависимости от автомобиля и характеристик его двигателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Урале стало набирать популярность переоборудование автомобилей для заправки их газом — метаном или пропаном. По словам участников рынка, повышенный спрос возник еще в конце июня — начале июля, когда возникли первые сложности с поставками бензина. В августе количество звонков снизилось, однако со второй волной бензинового кризиса заявки вновь стали поступать активно.

Как сообщил «Ъ-Урал» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев, за 8 месяцев 2026 года количество обращений на установку газобаллонного оборудования на Урале выросло на 48% к аналогичному периоду прошлого года. «Урал традиционно является одним из лидеров по установке ГБО (особенно на метан), так как здесь исторически много газовых заправок. При этом метан (основное топливо для ГБО 4-го поколения) стоит в 2,5–3 раза дешевле, чем бензин»,— пояснил он.

Корреспонденту «Ъ-Урал» не сразу удалось дозвониться до компаний, которые занимаются переоборудованием автомобилей. У некоторых на сайте размещено предупреждение, что в связи с повышенным спросом ответ может быть долгим. Участники рынка, с которыми удалось связаться, рассказали, что число людей в очереди до конца года составляет до 1 тыс. на салон. Некоторые компании временно поставили прием заказов на стоп.

Сроки переоборудования зависят от автомобиля: так, установить ГБО на «Ладу Гранта» займет около 4-5 часов, на «Лексус» — до полутора дней. Часть компаний предлагает скидки за установку оборудования в течение двух дней, а не одного.

Технически переоборудовать можно практически любой автомобиль, но есть нюансы. «На современные авто с прямым впрыском установка возможна, но сложна и дорога, поскольку требуется оборудование с отдельной подачей газа в цилиндры. Некоторые марки (BMW, Mercedes, Audi с определенными моторами) вообще не рекомендуются к переоборудованию из-за конструктивных особенностей: склонности к прогоранию клапанов»,— сказал господин Толкачев.

Стоимость переоборудования автомобиля зависит от характеристик его мотора: установка на машину с 4-цилиндровым двигателем составит около 35 тыс. руб., с 6-цилиндровым — от 47 тыс. до 60 тыс. руб., с 8-цилиндровым — от 54 тыс. до 64 тыс. руб., следует из размещенного в сети прайса одного из салонов Екатеринбурга. В другой компании сообщили, что установка ГБО на автомобили «Лада» и средние китайские авто обходится в среднем в 50-80 тыс. руб., на машины с 8-цилиндровыми двигателями — от 90 тыс. до 130 тыс. руб.

По словам участников рынка, автовладельцы выбирают в первую очередь пропан. Это связано с меньшим объемом баллона, который при этом может обеспечить более долгую езду (в среднем 250 км для метана и 400 км для пропана).

По данным публичных карт, в Екатеринбурге действуют четыре метановые заправки. Стоимость 1 кубометра метана составляет 31,18 руб. Заправок с пропаном в Екатеринбурге более ста. Литр пропана стоит около 28,99 руб.

Анна Капустина