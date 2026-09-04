«Быстрого полного вытеснения угля ожидать не стоит»

Производители цемента — одни из крупных потребителей угля на внутреннем рынке. О том, как устроено ценообразование на это топливо для предприятий, о доле угля в структуре затрат и перспективах перехода на другое сырье “Ъ” рассказал управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО Владимир Гузь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь

Фото: Архив Владимира Гузя Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь

Фото: Архив Владимира Гузя

— Цены на энергетический уголь, в том числе российский, на мировом рынке выросли в 2026 году. Увеличились ли цены для цементных предприятий в России? Чем это объясняют угольщики?

— В текущем году экспортные цены на российский энергетический уголь действительно росли на отдельных направлениях, но они были очень волатильны. Поэтому говорить об устойчивом росте нельзя.

Экспортная котировка при этом не переносится автоматически на цену угля для российского цементного завода. Все зависит от местоположения завода, марки и калорийности угля, поставщика, транспортного плеча и условий договора. Возможное повышение поставщики обычно объясняют ростом себестоимости добычи, зарплат, стоимости оборудования и запчастей, железнодорожных тарифов и стоимости финансирования.

— Как обычно происходит повышение цен на уголь для внутренних потребителей и как часто могут пересматриваться ценники?

— Как правило, заключается рамочный или годовой контракт, а цена фиксируется на определенный период либо рассчитывается по согласованной формуле. Пересмотр может происходить ежемесячно, ежеквартально или при изменении существенных составляющих, например железнодорожного тарифа. В уведомительном порядке цена может меняться только тогда, когда такая возможность заранее предусмотрена договором. Единой практики для всех поставщиков и заводов нет.

— Какую долю уголь сегодня формирует в структуре затрат цементных предприятий, меняется ли этот показатель? Какие затраты более существенны?

— Доля угля в структуре затрат может составлять от 10% до 20% и зависеть от текущих цен и затрат на доставку. Завод, находящийся рядом с разрезом, вероятнее всего, будет покупать уголь дешевле.

— Как могут реагировать на рост цен на топливо производители?

— Производители могут оптимизировать удельный расход тепла, режим работы печи и подготовку угля, подбирать поставщиков и топливо по соотношению цены, калорийности, влажности и зольности, создавать запасы, заключать более долгосрочные контракты. Что и так всегда является приоритетом для руководителей, так как топливо — ключевая составляющая себестоимости и ключевой фактор конкурентоспособности цементного производства.

Все, что можно было сделать, уже сделано. Там, где позволяет оборудование, возможны диверсификация топливной корзины и использование альтернативного топлива. Часть увеличения затрат предприятия пытаются учитывать в цене цемента, но переложить рост издержек полностью удается не всегда: это зависит от спроса, загрузки мощностей, конкуренции и присутствия импортной продукции.

— Текущий угольный кризис сопровождался консервацией ряда предприятий. Заметно ли сокращение предложения из-за этого? Есть ли такие риски в будущем?

— При дальнейшей консервации шахт и разрезов риски могут возникать локально. Цементному заводу нужен уголь с определенными теплотехническими характеристиками, поэтому остановка конкретного поставщика или проблемы на железной дороге могут сузить выбор и повысить стоимость доставки, даже если общероссийского физического дефицита нет.

— Ждете ли вытеснения угольного топлива за счет альтернатив? Насколько долгосрочным может быть этот процесс?

— Быстрого полного вытеснения угля ожидать не стоит. Смена топлива требует капитальных вложений, модернизации горелок, систем хранения и подачи, экологических разрешений и надежного источника нового топлива. Поэтому процесс будет идти точечно и может занимать длительное время.

Интервью взяли Анатолий Костырев и Александра Мерцалова