«Кадровое обеспечение — проблема номер один»

Рыбная отрасль остается основой экономики Камчатки, однако в этом году регион столкнулся с провальной путиной: ожидаемый объем вылова примерно в пять раз ниже прошлогоднего. Власти края рассчитывают диверсифицировать экономику, развивая судоремонт, портовую и горнорудную деятельность, собственное производство продуктов, а одной из главных проблем для бизнеса называют нехватку кадров. О развитии экономики и социальной сферы региона на Восточном экономическом форуме—2026 корреспонденту “Ъ” Анастасии Мануйловой рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



— Сегодня мы поговорим о том, как проходит развитие региона, какие основные достижения можно отметить в экономической и социальной сферах. Давайте, наверное, начнем с вопроса о судостроении, поскольку эта индустрия является важной частью экономики вашего региона. Расскажите, пожалуйста, как она развивается и какие изменения произошли за последний год?

— Традиционно основа нашей экономики — рыбная промышленность. Она тянет за собой развитие сопутствующих отраслей: не только сама создает рабочие места, но и двигает вперед экономику, в том числе промышленное производство. За последние годы мы существенно нарастили объем судоремонта. Это логично, потому что перегонять суда во Владивосток, а тем более в Китай, для того чтобы провести ремонт, — это существенные расходы. Наши рыбаки экономят на них, и мы в четыре раза нарастили объем судоремонтных работ, которые проводятся на Камчатке.

Надо сказать, что так традиционно было и в советское время. В Петропавловске был даже район, который так и назывался — Судоремонтная верфь, СРВ. К сожалению, пять лет назад она была в абсолютно руинированном состоянии. Я поставил задачу возобновить, восстановить работу промышленности. И мы планомерно идем к ее реализации. Ну и, конечно, надо отдать здесь должное инвестиционной активности рыбаков. За последние годы в отрасль вложено более 100 миллиардов рублей. Это самые современные не только в России, но и во всем мире береговые заводы. И, конечно, суда. Вот вчера у нас состоялось приятное праздничное мероприятие. Мы встретили новое судно. Это краболов «Ительмен», названный в честь одного из наших коренных народов. Он построен на российских верфях и будет обеспечивать крабовый промысел нашего ключевого флагманского предприятия «Океанрыбфлот». Надо сказать, что такие события, к счастью, становятся традиционными: встречать новые суда, встречать обновленные суда. А значит, и экономика имеет серьезную опору и серьезную поддержку. Повышение производительности труда, понятно, приводит к соответствующим экономическим результатам.

— Есть ли какие-нибудь плановые показатели развития индустрии, которыми вы могли бы поделиться?

— Это непростой вопрос, потому что я уже сказал, что у нас базовая отрасль — рыболовство, а рыболовство зависит от естественных процессов. И надо прямо сказать, что сейчас отрасль переживает не самые простые времена. Дело в том, что глобальные климатические изменения, изменения температуры в Мировом океане приводят и к изменению путей миграции рыбы. В том числе в этом году ученые уже согласились с тем, что путина провальна. Это катастрофические результаты. Мы будем иметь результат примерно 55 тысяч тонн. Это в пять раз меньше, чем в прошлом году, и почти в два с половиной раза меньше плановых прогнозных значений. А это значит, что нам нужно очень внимательно мониторить состояние Мирового океана.

Надо сказать, что здесь Камчатка не единственный регион. На всем Дальнем Востоке и, на самом деле, во всей северной части Тихого океана — в таких странах, как Соединенные Штаты Америки и Канада, — тоже фиксируют существенный спад уловов. Поэтому здесь говорить о плановых значениях по рыболовству сложно. И инвестиционная активность у нас завязана на базовое производство. Поэтому здесь нам самое главное — выработать комплекс мер, который позволит адаптироваться к этим меняющимся условиям и обеспечить устойчивое развитие отрасли. И тогда она продолжит быть драйвером в том числе и смежных отраслей.

— Спасибо большое, что пояснили. Я думаю, на самом деле, что после обсуждения перспектив этой отрасли здесь важно поговорить о других отраслях и о важности диверсификации экономики.

— Это, безусловно, так.

— И в частности, здесь возникает вопрос, например, о тепличном комплексе, который был открыт на Камчатке год назад, и о том, как он развивался в течение этого года. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Вы абсолютно правильно отметили: необходимость диверсификации — это тоже ключевая стратегия. Это и развитие портовой деятельности за счет Северного морского пути, и взвешенное развитие горнорудной промышленности с четким соблюдением природоохранного законодательства и зонированием, чтобы не было пересечений с нерестовыми реками. Ну и, конечно, это вопросы перехода к самообеспечению в части собственных потребностей. Хороший пример — тепличный комплекс. В прошлом году он заработал. И только один комплекс позволил закрыть более 60% собственного потребления свежих тепличных овощей. Это помидоры, огурцы, перец. В планах — его развитие, диверсификация производства. Обсуждаем сейчас возможности второго этапа теплицы, потому что обеспечивающая инфраструктура создана с запасом. Но самое главное — мы имеем результат с точки зрения качества жизни, потому что это сразу кратно снизило цены на рынке, в том числе на привозные овощи, ввиду конкуренции и позволило нам обеспечить доступное для населения собственное производство продуктов питания, а не только привозные, импортные продукты, которые не всегда соответствуют вкусовым требованиям, да и по полезности тоже не всегда соответствуют тем требованиям, которым хотелось бы.

— Нет, это действительно очень важный аспект качества жизни в регионе, потому что в конечном итоге он определяет желание людей экономически развивать регион и строить в нем свою жизнь. И здесь на самом деле важны инфраструктура питания, жилищная и образовательная инфраструктура. Здесь тоже возникает вопрос, особенно в связи с перспективами повышения производительности труда, которое предусмотрено национальными проектами по указу президента: что с этой точки зрения делается на Камчатке в сфере образования, как она меняется, чтобы новое поколение специалистов обладало, возможно, более глубоким и широким спектром навыков для работы в экономике региона?

— Вы знаете, общаясь сейчас с предпринимателями, с собственниками компаний и обсуждая, что является главным фактором успеха или главной проблемой для развития, могу сказать: номер один — это не дефицит средств и не сложности из-за санкций. Это дефицит кадров. Кадровое обеспечение — проблема номер один. И, конечно, мы соответствующим образом стараемся отвечать, создавая и расширяя возможности для обучения на Камчатке. Особый приоритет здесь — колледжи и техникумы, среднее профессиональное образование, которое позволяет быстро освоить высокооплачиваемую профессию с достойными условиями и перспективами. Мы участвуем в программе «Профессионалитет» как раз вместе с предприятиями горнорудной промышленности. И мы видим, что у выпускников колледжей и техникумов очень серьезные и конкурентоспособные позиции даже по сравнению с выпускниками вузов. Будем ее наращивать.

В этом году мы вступили в эксперимент, в рамках которого каждый выпускник 9-го класса вне зависимости от успеваемости имеет практически гарантированное право продолжить профессиональное обучение в колледжах и техникумах. Соответствующие места для обучения созданы за счет бюджета, потому что моя задача — чтобы ни один абитуриент, ни один человек, ни один ребенок на Камчатке не был выключен из системы подготовки, которая обеспечивает его успешность. Ну а дальше, конечно, мы создаем условия для качественного, современного и безопасного обучения. Вот буквально 1 сентября мы открыли новую школу — школу № 1 в Елизове. Вместе с нашим депутатом Госдумы Ириной Анатольевной Яровой добивались ее строительства и при поддержке Правительства России и Минсельхоза построили большую школу. Теперь это новое качество обучения, видно, что оно сразу поднимает все на другой уровень. А уже в школе, формируя основы профориентации, готовя бесшовный переход в профессию, мы дальше передаем в колледжи, техникумы или университеты и обеспечиваем рынок труда наших работодателей достойными кадрами. И, кстати, здесь очень хорошо уже показывает себя механизм целевой подготовки. Он расширяется. И то, что сейчас работодатели из числа приоритетных отраслей на территориях опережающего развития имеют возможность бесплатно, по большому счету, заказать у государства кадры, подготовка которых ведется в соответствующих вузах, — это очень большая поддержка бизнеса, в том числе на Дальнем Востоке.

— Каких расходов от бюджета региона требует изменение системы образования в эту сторону? О каком ежегодном объеме средств мы здесь можем говорить?

— Для нас понятно, что социальная сфера — это базовая сфера обеспечения бюджетного развития. И мы в первую очередь закрываем расходы именно социальной сферы. Это порядка 36–37 миллиардов рублей, потому что образование — крупнейший работодатель, и мы стараемся заботиться об учителях. Вот сейчас, в июле, вышел новый указ президента о дополнительных гарантиях учителям. Нам важно и тех молодых ребят, которые выходят из вузов, стимулировать оставаться в профессии.

Но все равно традиционно Камчатка привлекает специалистов, в том числе учителей. Мы эту работу ведем планомерно, предлагая комплексное обустройство на Камчатке. Здесь хорошо показывает себя программа «Земский учитель». Мы ввели дополнительные подъемные. Очень хороший эффект дала программа арендного жилья. Десять тысяч квартир для Дальнего Востока, из них порядка 900 — на Камчатке. Это большая цифра для Камчатки. И значительная часть — это учителя, работники сферы образования, в том числе учреждений высшего образования. И то, что государство дает возможность долгосрочной аренды современной меблированной квартиры и берет на себя две трети арендной платы, — это очень серьезная мера поддержки, эффект от которой мы хорошо видим. Я могу так сказать: среди всех жилищных программ, наверное, самую высокую степень удовлетворенности у людей я вижу именно от нее.

— Продолжая тему развития социальной сферы, хочется спросить о поддержке материнства и детства, особенно вас, учитывая, что вы сами многодетный отец.

— Демография, поддержка семьи — приоритет номер один. Об этом говорит президент, обозначая, что это сквозной нацпроект, который должен быть включен во все сферы. Но и мы на практике это реализуем. У нас неплохие результаты. Мы в полтора раза увеличили количество многодетных семей за последние годы. Да, по уровню рождаемости мы сохраняем показатель выше среднего по стране: 1,53, по памяти, — общий СКР. У нас есть небольшая тенденция к сокращению, но это общестрановая динамика. А мы, конечно, стараемся, главное, создавать благополучие семей.

Что для этого делается? Уже сложилась система мер поддержки. В прошлом году мы вступили в дальневосточную программу, так называемый «миллион на третьего», когда при рождении третьего ребенка миллион рублей может быть зачтен в ипотечных платежах. Мы реализуем и свою региональную программу. Как пример приведу. Специфика региона такова, что у нас большая доля расходов — это коммунальные платежи, ЖКХ. До этого при рождении третьего ребенка мы субсидировали 30%, при рождении четвертого — 50%. А сейчас мы распространили 30%-ную льготу на второго ребенка. После того как родился второй ребенок, в течение двух лет семья получает льготу 30%. И если рождается третий, она продлевается. Но если не рождается, то возвращаемся к исходным позициям. Тем самым мы, с одной стороны, поддерживаем семьи, где рождаются дети, даже вторые, а с другой стороны, создаем мягкий стимул для того, чтобы идти дальше и в том числе создавать многодетные семьи.

— Мне кажется, это очень хороший пример сочетания федеральных и региональных мер поддержки, потому что, конечно, есть большие федеральные программы, но они априори не могут учитывать все особенности тех сложностей, с которыми многодетные семьи могут сталкиваться в разных сегментах, в разных субъектах России.

— И тех возможностей, я думаю, которые есть в конкретном регионе. Что еще я считаю очень важным: мы стараемся сейчас к этому идти, не все получается, первые шаги делаются. Это поддержка приобретения индивидуального жилья. Очень хорошо, что на него сейчас распространена дальневосточная ипотека. Мы стараемся добиться решения, чтобы включить сюда и аварийное жилье, чтобы, например, взамен квартиры в аварийном доме семья могла получить участок. Мы оказываем большую поддержку семьям участников СВО. У нас значительная часть обеспечивается земельными участками. Мы выделяем миллион рублей на оплату домокомплекта при принятии решения о строительстве индивидуального дома семьями участников СВО. И внимательно смотрим, чтобы здесь мы доходили именно до конечного результата. Да, есть особенности, в том числе связанные с инфраструктурой и так далее, но я глубоко убежден, что на Дальнем Востоке в текущих условиях, а с учетом сейсмики на Камчатке — еще и сейсмических требований к строительству, именно индивидуальное жилье является фактором закрепления и создания качества жизни для семей.

— Ну вот, смотрите, мы поговорили об экономике, о социальной сфере, и, наверное, то, что нам осталось, — это вопросы духовного развития, в частности развития индустрии кинематографа на Камчатке, поскольку это регион, который является своеобразной точкой притяжения для кинематографистов. Расскажите, пожалуйста, как сейчас чувствует себя эта сфера?

— Камчатка — естественная декорация, несравнимая ни с чем, и сама история Камчатки очень кинематографична. То есть не надо ничего придумывать, нужно просто посмотреть, почитать, углубиться в историю Камчатского края. Там находишь множество сюжетов. Ну и в последнее время мы видим большой интерес. Вот только сейчас на ВЭФе мы будем презентовать две картины, два полнометражных фильма. Один будет представлен впервые и пока здесь останется. Это фильм «Большая волна» — о серферах, серфинге, молодежная комедия. Второй тоже посвящен особенностям Камчатки. Называется «Снежная восьмерка». Он о наших замечательных каюрах, тех, кто занимается ездовым собаководством. И вот этот традиционный вид транспорта, так скажем, сейчас больше поддерживается как спорт, как приключение. Обе картины совершенно замечательные. Видим большой интерес к продолжению. Поэтому, на самом деле, креативная индустрия у нас в фокусе внимания, и мы стараемся создать базовые условия: наличие оборудования и подготовленных людей, обеспечивающих работу режиссера, актеров и всех, кто связан с кино. И для нас это рабочие места, индустрия, занятость и, конечно, продвижение региона как такового. Потому что, хотя Камчатка — уже состоявшийся бренд, конечно, когда мы видим на экране красоту нашей земли, когда понимаем, как много интересного можно сделать, это повышает привлекательность региона для людей, в первую очередь молодежи. А наш основной фокус, конечно, — сделать регион привлекательным для молодежи, регионом для жизни, регионом для будущего.