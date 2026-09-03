Илон Маск выделил $800 тыс. в пользу Республиканской партии

Суперкомитет политических действий (PAC) Илона Маска опубликовал отчет о первом этапе расходов на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2026 года. В нем подробно описывается распределение приблизительно $800 тыс., потраченных на ключевые выборы в Палату представителей и Сенат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск (на экране)

Фото: Jonathan Drake / Reuters Илон Маск (на экране)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Больше всего потрачено на кампании в таких штатах, как Техас, Мэн, Огайо, Нью-Гемпшир, Айова, Мичиган и Аляска. Крупнейшее вливание в размере более $247 тыс. получил Техас, где республиканцы намерены поддержать генпрокурора штата Кена Пакстона в его борьбе против демократа Джеймса Таларико.

Около $90 тыс. выделено в избирательные фонды действующих конгрессменов-республиканцев от таких штатов, как Висконсин, Нью-Йорк, Виргиния, Нью-Джерси, Пенсильвания, Флорида.

Как пишет Politico, на фоне растущего давления на президента Дональда Трампа с требованием задействовать ресурсы его комитета политических действий MAGA Inc., располагающего средствами около $400 млн, пожертвования Илона Маска могут существенно помочь республиканцам перед ноябрьскими выборами. В электоральном цикле 2024 года Маск потратил около $290 млн на поддержку Трампа и Республиканской партии, став крупнейшим частным донором.

Екатерина Наумова