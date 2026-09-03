За последние несколько лет портрет и привычки коллекционеров сильно изменились. Согласно исследованию The Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2025, уже 74% респондентов — миллениалы и представители поколения Z; также стоит отметить, что среди коллекционеров стало больше женщин. Кроме того, вырос более демократичный сегмент рынка — покупка искусства сегодня перестала быть исключительно страстью сверхбогатых.

Так с чего же начать, когда хочется увлечься искусством глубже и серьезнее? Самые интересные коллекции всегда опираются на личность своего владельца. Старайтесь развивать свой зрительский опыт и отсматривать как можно больше искусства, честно и внимательно следить за своими эмоциями и интересом. Не стоит гоняться за работами только потому, что они представлены в авторитетных собраниях — гораздо важнее собрать коллекцию, которая будет нравиться в первую очередь вам.

Не менее важен фактор места — где именно искать арт-объекты, за которыми хочется гнаться. Московский арт-сезон в этом году откроется ярмаркой Cosmoscow. Ярмарки полезны не только для непосредственной покупки работ, но и дают возможность увидеть широкий срез локального рынка в одном месте, познакомиться с галереями, художниками и актуальными направлениями. Помимо ярмарок, галерей и аукционов, работы можно приобрести через арт-консультантов или напрямую у художника.

Визит в студию художника ценен возможностью увидеть работы раньше рынка, шансом познакомиться с практикой мастера и понять, куда она движется. Такие встречи возможны по личной договоренности с автором, через арт-дилеров, которые с ним работают, или в составе небольшой группы — их, например, организуют для своих патронов музей «Гараж» и ярмарка Cosmoscow в рамках VIP-программы и своего клуба коллекционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Ставки на гласность». Аукцион «Сотбис» в ГЦСИ «Гараж».

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Выставка «Ставки на гласность». Аукцион «Сотбис» в ГЦСИ «Гараж».

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Конечно, нужно дать себе право и бюджет на ошибки. В начале пути коллекционеры в азарте часто покупают вещи, которые через пару лет кажутся им иррелевантными. Это совершенно нормально. Здесь важно не стесняться расставаться с такими работами — сделать это лучше через галерею, где работа была приобретена, или сервисы, работающие со вторичным рынком.

Еще одной частой ошибкой новичков становится покупка средних работ больших имен, которые никак не отражают художественные методы автора. Лучше все же взять сильную вещь менее известного художника. Этот тезис находит подтверждение в музеях и на отдельных выставках, основанных на личных коллекциях: в собраниях коллекционеров одной эпохи очень много пересечений имен, и качество коллекции определяется уже не их перечнем, а выборкой работ.

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Важным шагом будет и системный подход к собранию — сделать каталогизацию частью своей «рутины» гораздо легче, пока работ немного. Кроме этого, важно следить за документами на произведения — всегда запрашивайте сертификат подлинности при покупке и заведите отдельную папку для их хранения. Если вы планируете купить работу на аукционе, особенно онлайн, стоит запросить и проверить документы и состояние работы до торгов: порой аукционы не принимают претензии после удара молотка.

Покупку искусства не стоит рассматривать как инвестицию. Исключение могут составлять только голубые фишки арт-рынка — работы художников с уже сформировавшейся международной репутацией и относительно устойчивым вторичным рынком. Но это уже игра, доступная более опытным коллекционерам — и в ней тоже есть свои правила.

Анна Аничкова