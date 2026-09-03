Замглавы Минпромторга рассказал о развитии индустриальных парков

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов рассказал в интервью «Ъ» на Восточном экономическом форуме. о российском опыте создания и развития индустриальных парков за рубежом. Одним из характерных примеров господин Чекушов назвал Узбекистан, в котором уже работают три таких площадки и планируется новая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Еще продолжаем работу по созданию индустриального парка в Ташкентской области под управлением корпорации развития Башкортостана и Российской промышленной зоны в Египте. К слову, по Российской промышленной зоне статс-секретарь-замминистра обозначил подписание соглашения между Минпромторгом и фондом «Кристалл роста», который станет ключевым инфраструктурным институтом развития российской промышленной зоны в Египте»,— добавил господин Чекушов.

«Кроме того, в этом году построен промпарк в городе Сумгаит, Азербайджанской Республики»,— уточнил Роман Чекушов. По его словам, индустриальные парки создают для российских инвесторов, но при этом не исключается возможность привлечения иностранных партнеров. Речь, в частности, идет о площадках под управлением российских управляющих компаний.