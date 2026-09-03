Замглавы Минпромторга рассказал о развитии индустриальных парков
Замглавы Минпромторга Роман Чекушов рассказал в интервью «Ъ» на Восточном экономическом форуме. о российском опыте создания и развития индустриальных парков за рубежом. Одним из характерных примеров господин Чекушов назвал Узбекистан, в котором уже работают три таких площадки и планируется новая.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Еще продолжаем работу по созданию индустриального парка в Ташкентской области под управлением корпорации развития Башкортостана и Российской промышленной зоны в Египте. К слову, по Российской промышленной зоне статс-секретарь-замминистра обозначил подписание соглашения между Минпромторгом и фондом «Кристалл роста», который станет ключевым инфраструктурным институтом развития российской промышленной зоны в Египте»,— добавил господин Чекушов.
«Кроме того, в этом году построен промпарк в городе Сумгаит, Азербайджанской Республики»,— уточнил Роман Чекушов. По его словам, индустриальные парки создают для российских инвесторов, но при этом не исключается возможность привлечения иностранных партнеров. Речь, в частности, идет о площадках под управлением российских управляющих компаний.
Зарубежный индустриальный парк в этой модели — это не только площадка для размещения производства. Как описывалась подобная конструкция международной платформы индустриальных парков, она призвана давать инвестору навигацию по доступным участкам, верификацию качества площадок, систему промышленной кооперации с международными поставками оборудования и комплектующих, а также сопровождение российских инвесторов по аналогии с работой региональных институтов развития. В этой логике инфраструктурный институт для Российской промышленной зоны в Египте — звено между российской компанией, площадкой и местными процедурами.
Для Египта ключевым условием остается доступ к рынку: в 2025 году обсуждались вопросы технического регулирования, чтобы российские компании могли получать нужные сертификаты и участвовать в торгах. Одновременно для зоны у Суэцкого канала заявлены преимущества в налогообложении и тарифах на 49 лет; участок в городе Айн-Сохна отмечен оснащенностью инфраструктурой, подъездной трассой и железнодорожными путями, а приоритетными отраслями названы машиностроение, химия и нефтехимия, фармацевтика и производство медицинских изделий.
Таким образом, конструкция сочетает стимулы для локализации с необходимостью проходить местные регуляторные процедуры. Предыстория проекта длится с февраля 2016 года, когда Москва и Каир подписали меморандум о промзоне, а в мае 2025 года был подписан договор о передаче земельного участка.