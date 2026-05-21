Екатерина Тархова в суде призналась в убийстве экс-главы Самары

Внучка бывшего главы Самары Виктора Тархова в Самарском обласном суде полностью признала вину в убийстве деда и его супруги. Екатерина Тархова также частично признала вину в краже и мошенничестве. При этом подсудимая отказалась признать вину в надругательстве над телами.

Всего обвинения предъявили четырем фигурантам дела, двое из них объявлены в международный розыск. В зависимости от роли обвиняемым вменяют убийство, надругательство над телами, кражу, мошенничество, умышленное уничтожение имущества, повреждение или похищение документов, а также их подделку.

Убийство произошло в период с ноября 2024 по январь 2025 года. По версии следствия, Екатерина Тархова и ее знакомый Дмитрий Метревели отравили пенсионеров, а затем заморозили их тела с помощью азота. После этого трупы расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Затем злоумышленники похитили имущество погибших общей стоимостью свыше 2 млн руб.

Организатором преступления считают Светлану Метревели. Следователи установили, что она давала указания преступникам из-за границы. Также под домашний арест по делу отправили родственницу Метревели — Таисию Киселеву. Женщина помогала злоумышленникам продать автомобиль Натальи Тарховой.

Всего в рамках процесса суд намерен допросить 79 свидетелей, девять специалистов и одного эксперта, а также еще восемь человек со стороны защиты.

