СКР возбудил дело после покушения на военнослужащего в Энгельсе

Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что в Энгельсе Саратовской области было совершено покушение на российского военнослужащего. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Имя и должность пострадавшего региональный СКР не приводит. Мужчина был госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь, уточняется в пресс-релизе ведомства в «Максе». На месте происшествия изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, покушение совершено на офицера воздушно-космических сил (ВКС) России. ЧП случилось утром 3 сентября возле коттеджа в поселке «Пробуждение». Пострадавшего доставили спецбортом в Москву, поселок оцеплен.