В Энгельсе совершили покушение на офицера ВКС России

В Энгельсе Саратовской области совершено покушение на офицера воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах. Военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Покушение произошло утром 3 сентября возле коттеджа в энгельсском поселке «Пробуждение». По словам собеседника, речь идет о командире воздушного судна.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, после этого его доставили спецбортом в Москву для дальнейшего лечения. Поселок оцеплен, на месте ЧП работают следственно-оперативные группы СКР, ФСБ и полиции. Личность военнослужащего официально не раскрывается.

Telegram-канал Mash пишет, что нападавший подъехал к частному дому на мотоцикле. На нем был шлем. Мужчина выстрелил дважды: одна пуля попала военнослужащему в торс, вторая — в лицо, утверждает канал. Также ранен водитель офицера, но он успел скрыться от преступника и вызвать скорую.