Губернатор Подмосковья Воробьев открыл для движения Южно-Лыткаринскую автодорогу
В Московской области запущено движение транспорта по Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА). Последний участок трассы — между А-105 и Володарским шоссе — открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (слева) на открытии дороги
Фото: Александра Степанова / Пресс-служба Губернатора Московской области
ЮЛА представляет собой 45-километровый четырехполосный дублер МКАД, проходящий через Люберцы, Балашиху, Лыткарино и Ленинский округ. Дорога соединяет пять федеральных трасс. Строительство велось с 2022 года, первые участки начали открывать в 2023 году. Проект реализован по концессионному соглашению правительства Московской области с ООО «Лыткаринская платная дорога». Часть финансирования обеспечил кредитом Газпромбанк.
После запуска всей дороги МКАД разгрузится на 25%, ожидают подмосковные власти. По магистрали будет проезжать более 40 тыс. автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Проезд будет платным, тарифы и сроки введения платности еще не определены.
Московская область является регионом с наибольшим количеством платных дорог: плата взимается на трассах М-1, М-4, М-11, М-12 и на Мытищинской хорде. В конце 2026 года начнется строительство платного дублера Егорьевского шоссе, проектируются дублер Щелковского шоссе и новая Восточная хорда.
Полный эффект от Южно-Лыткаринской автодороги связан не только с ней самой. После того как Москва построит связку трассы Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе с ЮЛА, эти дороги в совокупности должны образовать дублер МКАД, проходящий полукругом вокруг Москвы от Солнцева до Железнодорожного. Пока эта связка не готова, новая трасса работает как часть будущего полукольца, а не как завершенная альтернатива кольцевой магистрали.
Разгрузка не означает механического исчезновения такого же объема машин. По оценке специалиста по организации движения, МКАД и ТТК крайне перегружены, отложенный спрос очень велик, и на любое улучшение ситуации навигаторы сразу направляют новый трафик. Более реалистичный результат таких проектов — более равномерная загрузка колец, а не пропорциональное снижение потока на величину прогнозируемых 25%.
Поскольку проезд будет платным, а тарифы и сроки введения оплаты еще не определены, водителям придется учитывать и порядок расчетов. Для региональных дорог Подмосковья предусмотрена безбарьерная система оплаты «Свободный поток»; как она устроена на действующей Мытищинской хорде, счет выставляется по номеру машины либо через бесконтактный транспондер. При этом с 1 марта 2024 года за неоплату проезда по дорогам регионального значения применяются санкции, записанные в региональных законах, так что порядок автоматического списания или выставления счета станет для водителей практическим вопросом.