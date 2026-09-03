Губернатор Подмосковья Воробьев открыл для движения Южно-Лыткаринскую автодорогу

В Московской области запущено движение транспорта по Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА). Последний участок трассы — между А-105 и Володарским шоссе — открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (слева) на открытии дороги

Фото: Александра Степанова / Пресс-служба Губернатора Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (слева) на открытии дороги

Фото: Александра Степанова / Пресс-служба Губернатора Московской области

ЮЛА представляет собой 45-километровый четырехполосный дублер МКАД, проходящий через Люберцы, Балашиху, Лыткарино и Ленинский округ. Дорога соединяет пять федеральных трасс. Строительство велось с 2022 года, первые участки начали открывать в 2023 году. Проект реализован по концессионному соглашению правительства Московской области с ООО «Лыткаринская платная дорога». Часть финансирования обеспечил кредитом Газпромбанк.

После запуска всей дороги МКАД разгрузится на 25%, ожидают подмосковные власти. По магистрали будет проезжать более 40 тыс. автомобилей в сутки с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Проезд будет платным, тарифы и сроки введения платности еще не определены.

Московская область является регионом с наибольшим количеством платных дорог: плата взимается на трассах М-1, М-4, М-11, М-12 и на Мытищинской хорде. В конце 2026 года начнется строительство платного дублера Егорьевского шоссе, проектируются дублер Щелковского шоссе и новая Восточная хорда.

Иван Буранов