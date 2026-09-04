Новый металл заменит платину

Долгие годы химики искали металл, который мог бы заменить дорогостоящую платину и столь же дорогостоящий сплав платины с иридием, в инженерных и научных исследованиях. Наконец им удалось его найти. Это тантал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: patrick-schneider / unsplash.com Фото: patrick-schneider / unsplash.com

Он обещает новую эру в электротехнике и химической инженерии, где требуется высокая устойчивость материала к высоким температурам и воздействию кислоты.

По словам профессора Джеймса Витроу из Университета штата Огайо, тантал обладает множеством «удивительных свойств». Не в последнюю очередь — тем, что он служит в 1600 раз дольше, чем платина, а стоить будет в двадцать раз дешевле.

Платины будет не хватать в качестве каталитического агента. Однако это изменение необходимо, поскольку ее широкое использование в ювелирном производстве сделало ее цену непомерно высокой. Но что касается сопротивления, тантал эффективнее платины и почти так же хорош, как сплав платины с иридием, который является одним из лучших известных резисторов. Например, платина теряет в результате коррозии один грамм на каждые сто квадратных сантиметров за шестьдесят часов, в то время как тантал теряет такой же вес за 100 000 часов, а платиноиридиевый сплав — за 125 000 часов.

Таким образом, срок службы тантала примерно в 1600 раз больше, чем у платины, хотя и меньше, чем у платиноиридиевого сплава. Другими словами, 1600 катодов из платины будут израсходованы за то же время, за какое будет разрушен один катод.

Но главное преимущество тантала в химической инженерии — дешевизна. Он стоит всего 250 долларов за килограмм, в то время как платина — 8000 долларов за килограмм, а платиноиридиевый сплав — 4830 долларов.

О преимуществах тантала писал в 1926 году журнал Popular Science.

Материал подготовил Алексей Алексеев