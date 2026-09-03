В Белгородской области за полмесяца при атаках ВСУ убиты 45 человек, 343 ранены

За полмесяца в результате атак ВСУ на Белгородскую область погибли 45 человек, включая одного ребенка. Ранения получили 343 жителя, из них 28 несовершеннолетних. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По словам главы региона, общее число погибших с начала СВО достигло 667 человек (в том числе 28 детей), пострадавших — 5 080 (305 несовершеннолетних).

12 августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что с февраля 2022 года жертвами обстрелов и атак со стороны Украины в регионе стали 622 мирных жителя, включая 27 детей. Еще 4 737 жителей получили ранения, из них 277 — несовершеннолетние.

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 178 атакам ВСУ. В результате погиб один мирный житель. Еще 21 белгородец получил ранения. Среди пострадавших — два ребенка.

Кабира Гасанова