Шуваев: с начала СВО было убито 622 белгородца и еще почти 5 тысяч ранено
За период с февраля 2022 года по настоящее время жертвами обстрелов и атак со стороны Украины в Белгородской области стали 622 мирных жителя. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По словам главы области, среди погибших — 27 детей. Еще 4 737 жителей региона получили ранения различной степени тяжести, из них 277 — несовершеннолетние.
Наибольшее число потерь среди мирного населения зафиксировано в текущем году. По состоянию на 10 августа, с начала 2026 года в результате атак со стороны ВСУ погиб 191 белгородец, в том числе четверо детей. Ранен 1 651 человек, среди которых 70 детей.
В начале июня господин Шуваев сообщал о 541 погибшем белгородце с начала СВО и еще 3,9 тыс. раненых. По данным на июнь, Белгородская область подверглась более чем 55 тыс. атак с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и беспилотников.
Как сообщал «Ъ – Черноземье», в ночь на 9 августа произошла массированная атака БПЛА на Белгород. По актуальным данным властей, в результате ударов погибли шесть человек, 25 пострадали.
Подробнее о последствиях атаки — в материале «Ъ-Черноземье».