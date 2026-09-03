Один человек погиб, 21 ранен за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

За минувшие сутки Белгородская область подверглась 178 атакам ВСУ. В результате в Белгородском округе погиб мирный житель. Еще 21 белгородец ранен в Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Корочанском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Среди пострадавших — два ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Силы ПВО сбили и подавили 142 беспилотника. Зафиксировано семь обстрелов с использованием артиллерии. Также ВСУ восемь раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 3 сентября на территории РФ были перехвачены и уничтожены 416 БПЛА. В макрорегионе, помимо Белгородской области, их ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 140 атакам ВСУ. В итоге два человека погибли, еще 16 пострадали.

Мария Свиридова