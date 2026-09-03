Минфин с 7 сентября сократит покупку валюты по бюджетному правилу

С 7 сентября по 6 октября Минфин намерен закупить иностранную валюту и золото по бюджетному правилу на общую сумму 55,6 млрд руб., Ежедневный объем операций составит эквивалент 2,5 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Из данных министерства следует, что по сравнению с предыдущим месяцем закупки сократятся. С 7 августа по 4 сентября Минфин закупает валюту и золото на сумму 136,17 млрд руб., а ежедневный объем операций составляет эквивалент 6,5 млрд руб.

Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть ($59 за баррель), направляют на покупку валюты и золота для ФНБ. Власти обсуждают снижение цены отсечения на нефть до $50 за баррель.