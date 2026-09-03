Власти обсуждают снижение цены отсечения на нефть до $50 за баррель

Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Принципиально снижение цены отсечения на нефть — это «абсолютно правильный трек», считает вице-премьер Александр Новак. По его словам, один из вариантов — это $50 за баррель (сейчас показатель составляет $59 за баррель).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Такая цифра обсуждается. Более точно, естественно, мы скажем после того, как все цифры, предложенные и рассмотренные федеральными органами исполнительной власти, будут одобрены на заседании правительства»,— рассказал господин Новак на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер пояснил, что снижение цены отсечения необходимо для обеспечения более стабильного бюджета и наполнения Фонда национального благосостояния. «Это снижает риски волатильности цен на мировых рынках»,— добавил Александр Новак.

При подготовке проекта бюджета на ближайшие три года власти рассматривают снижение цены отсечения на нефть. Сейчас законодательно возможно снижать показатель по $1 в год, то есть до $55 за баррель к 2030-му.

Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть ($59 за баррель), направляют на покупку валюты и золота ФНБ. В марте и апреле Минфин не проводил такие операции из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. С 8 мая ведомство возобновило покупку валюты и золота по бюджетному правилу.