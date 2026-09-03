Путин предостерег от накачки экономики России деньгами

Власти России работают над созданием стабильных экономических условий, заявил президент Владимир Путин. Он назвал накачку экономики денежной массой опасным путем, так как это повлияет на инфляцию.

«В условиях галопирующей инфляции строить план развития, долгосрочного развития инвестиций очень сложно либо практически невозможно»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (трансляция велась на странице Кремля во «ВКонтакте»).

Создание стабильных условий в экономике необходимо для притока зарубежных инвестиций, подчеркнул Владимир Путин. «А если мы этого не добьемся, то тогда вообще ни о каком инвестировании речи быть не может. О каких инвестпроектах может идти речь, если инфляция в двузначных цифрах выражается?»,— добавил президент.

По данным Центробанка, в июле инфляция в России составила 6%. Регулятор ожидает, что по итогам года инфляция составит 6–7%, в 2027-м — замедлится до 4% и дальше будет оставаться вблизи цели в 4%.