Тамбовский суд прекратил банкротство фермера по иску крупного продавца сельхозмашин

Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство по делу о банкротстве главы местного крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Елены Добрыниной. Заявителем выступил второй в регионе по объему выручки торговец сельскохозяйственными машинами — ООО «Э. П. Ф.». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Заявление приняли к производству в мае. Основанием для него стала задолженность по договору поставки запчастей от 2018 года. В сентябре 2025-го Арбитражный суд Тамбовской области решил взыскать с госпожи Добрыниной более 3,7 млн руб. В эту сумму вошли долг по договору поставки, пени и проценты за пользование коммерческим кредитом. В октябре глава КФХ оспорила решение в 19-м арбитражном апелляционном суде, однако в декабре жалобу оставили без удовлетворения. Кассация пока не подавалась.

По данным Rusprofile, ООО «Э. П. Ф.» зарегистрировано в Тамбове в ноябре 2002 года для оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал составляет 14,6 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Мурад Мурадов и Рахман Ризаев. Генеральный директор — Вадим (Рахманович) Ризаев. В 2025 году выручка организации составила 5,7 млрд, чистая прибыль — 132 млн руб. По тому же адресу зарегистрировано ООО «Э. П. Ф.—Плюс», которое занимается оптовой неспециализированной торговлей. Им руководит Рахман Ризаев, ему же принадлежит 50% общества, вторая половина — у Мурада Мурадова. Елена Добрынина была зарегистрирована как глава КФХ в Уметском районе Тамбовской области в декабре 2017 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур.

К моменту рассмотрения банкротного дела Елена Добрынина полностью погасила основной долг — 2,1 млн руб. Это подтверждается платежными поручениями апреля, июля и августа 2026 года. Закон о банкротстве при определении признаков несостоятельности принимает в расчет только основной долг. Поскольку госпожа Добрынина его погасила, суд не стал вводить наблюдение и прекратил производство.

В августе стало известно, что в Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о признании банкротом местного ЗАО «Кариан-Строгановский элеватор» от структуры калининградской ГК «Содружество» — ООО «Торговый дом "Содружество"». Сумма требований составляет 154,2 млн руб. По данным картотеки арбитражных дел, заявление приняли к производству. Судебное заседание состоится 23 сентября.

Кабира Гасанова