Крупный тамбовский торговец сельхозмашинами решил обанкротить местного фермера

Арбитражный суд Тамбовской области накануне принял к производству иск местного ООО «Э. П. Ф.» Мурада Мурадова и Рахмана Ризаева о признании банкротом главы местного крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Елены Добрыниной. Предварительное заседание по делу назначено на 22 июня. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

До этого стороны встречались в суде один раз. В середине июня 2025 года ООО «Э. П. Ф.» обратилось в тамбовский арбитраж с иском к главе КФХ на 3,8 млн руб. В эту сумму был оценен долг по договору поставки от 2018 года, пени и проценты за пользование коммерческим кредитом. В сентябре первая инстанция полностью удовлетворила иск, в декабре решение утвердила апелляция. На момент публикации кассационная жалоба от главы КФХ не поступала.

По данным Rusprofile, ООО «Э. П. Ф.» было зарегистрировано в Тамбове в ноябре 2002 года для оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал — 14,6 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Мурад Мурадов и Рахман Ризаев. Генеральный директор — Вадим (Рахманович) Ризаев. По итогам 2025 года выручка составила 5,7 млрд руб. (+14%), чистая прибыль — 132 млн руб. (+1%). Годом ранее показатели составляли 5 млрд руб. и 130 млн руб. соответственно. По тому же адресу зарегистрировано ООО «Э. П. Ф.—Плюс», которое занимается оптовой неспециализированной торговлей. Им руководит Рахман Ризаев, ему же принадлежит 50% общества, вторая половина — у Мурада Мурадова. Елена Добрынина была зарегистрирована как глава КФХ в Уметском районе Тамбовской области в декабре 2017 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур.

Алина Морозова