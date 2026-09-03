Замглавы Минтранса РФ назвал приоритетным развитие электротранспорта в Ижевске

Замминистра транспорта России Алексей Шило назвал развитие общественного электротранспорта в Ижевске одной из приоритетных задач. Об этом он заявил на встрече с врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой после того, как посетил ряд транспортных предприятий в республике, включая «ИжГЭТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: и. о. зампредседателя правительства Удмуртии Игорь Асабин, депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин и замминистра транспорта РФ Алексей Шило

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Слева направо: и. о. зампредседателя правительства Удмуртии Игорь Асабин, депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин и замминистра транспорта РФ Алексей Шило

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Электротранспорт для Ижевска — это и экология, и ритм жизни, и лицо самого города. Его развитие является одной из приоритетных задач, поэтому будем поддерживать это направление и дальше»,— цитирует слова замминистра пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отметим, что этот разговор произошел на фоне расследования уголовного дела о ликвидации троллейбусного движения в Ижевске, возбужденного СУ СКР по Удмуртии (ст. 293 УК). Доклад по нему в мае запросил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Другим перспективным направлением господин Шило обозначил увеличение протяженности выделенных полос в центре Ижевска. За пять лет парк электротранспорта в Удмуртии увеличился на 35 единиц, среди них — 16 трамваев и 19 троллейбусов с автономным ходом.

Совместными с республикой задачами названы синхронизация графиков дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями, аудит качества асфальтобетонных смесей на муниципальных дорогах и улучшение маршрутной сети с сохранением расписания движения общественного транспорта.

По словам врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой, сейчас в Удмуртии действует 417 постоянных маршрутов, для которых задействовали более 1,2 тыс. единиц техники. В регионе работают около 60 перевозчиков, основной из которых — «ИжГЭТ», обеспечивающий 60% рынка. В прошлом году республика пополнилась 93 автобусами, в этом году прибыл еще 51.

Напомним, осенью 2025 года «ИжГЭТ» взял в лизинг 50 автобусов «Нефаз». Они вышли на троллейбусные маршруты № 1, 2, 4 и 14. Это решение мотивировалось необходимостью обновления подвижного состава. Тогда речь шла о прекращении движения троллейбусов на участке улицы Удмуртской от Кирова до Ленина в рамках проекта «Чистое небо». В марте 2026-го глава Ижевска Дмитрий Чистяков заверял, что город не намерен отказываться от электротранспорта.