На заводе в Богородском округе Подмосковья начался пожар после атаки БПЛА

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 56 беспилотников в небе над Московской областью. Один из БПЛА попал на территорию завода в деревне Большое Буньково Богородского округа, там начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

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Другой беспилотник ударил по многоквартирному дому на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке. Произошло возгорание на восьмом и девятом этажах. Из здания эвакуировали 10 человек. Обошлось без пострадавших, заверил господин Воробьев.

Сейчас рядом с жителями находятся все необходимые службы. Вскоре начнется оценка ущерба. Людям, чье жилье повреждено после атаки, окажут помощь, пообещал губернатор.

Еще один дрон, по словам Андрея Воробьева, попал в многоквартирный дом на улице 1 Мая в Павловом Посаде. Пожара не произошло, пострадавших также нет. В восьми квартирах выбиты окна. Там проводится эвакуация жильцов.