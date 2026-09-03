С бывшего руководителя и владельца ЗАО «Самарский кондитер» взысканы убытки на 680 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел заявление конкурсного управляющего Сергея Нигоева и установил наличие оснований для привлечения бывшего руководителя ЗАО «Самарский кондитер» Тамары Лапуховой к ответственности в виде возмещения убытков. Суд взыскал с нее в пользу должника убытки в размере свыше 680 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Самарский кондитер» конкурсный управляющий обратился в суд с требованием взыскать убытки, «обусловленные отсутствием имущества, которое числилось на балансе должника, однако фактически отсутствовало и не передано в процедуре банкротства».

ЗАО «Самарский кондитер» было зарегистрировано в 2000 году в Самаре. С 2022 года владельцем и генеральным директором общества была Тамара Лапухова.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор ЗАО «Самарский кондитер» Владислав Коновалов, который был собственником компании с момента основания и до 2022 года, не смог добиться пересмотра решения апелляционного суда о привлечении его к субсидиарной ответственности после завершения расчетов с кредиторами в рамках конкурсного производства. Общая сумма требований кредиторов бывшего крупного производителя шоколадных конфет превышает 696 млн руб.

Также на ЗАО «Самарский кондитер» прокуратура Советского района подала десять исков в суд из-за долгов по зарплате работникам на 1,5 млн руб. Движимое имущество ЗАО «Самарский кондитер» было продано на торгах. Оборудование и транспорт предприятия за 13,5 млн руб. приобрел Андрей Синицын, являющийся директором ООО «Новая Жизнь». Компания специализируется на организации похоронных услуг.

Руфия Кутляева