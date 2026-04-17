На «Самарского кондитера» подали в суд из-за долгов по зарплате на 1,5 млн рублей

Кировский районный суд Самары принял к производству десять исков прокуратуры Советского района к ЗАО «Самарский кондитер». Предприятие, находящееся в процедуре банкротства, задолжало работникам по зарплате около 1,5 млн руб., сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Ранее прокуратура провела проверку по обращению сотрудников кондитерской фабрики. Надзорное ведомство установило, что у ЗАО есть собственное имущество на балансе, однако «Самарский кондитер» не смог изыскать средства на выплаты персоналу, нарушив требования трудового законодательства. Помимо основного долга в размере 1,48 млн руб., прокуратура требует взыскать с компании 50 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.

ЗАО «Самарский кондитер» (специализация — производство мучных кондитерских изделий, печенья, вафель) было признано банкротом в сентябре 2024 года. Сумма требований кредиторов составила 696,7 млн руб., задолженность по налогам и сборам — 565,5 млн руб.

В марте 2026 года Арбитражный суд Самарской области привлек бывшего генерального директора предприятия Владислава Коновалова к субсидиарной ответственности. В рамках дела о банкротстве продолжается реализация конкурсной массы.

Георгий Портнов