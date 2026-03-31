Оборудование «Самарского кондитера» приобрел организатор похорон

Движимое имущество ЗАО «Самарский кондитер» продано на торгах. Оборудование и транспорт предприятия приобрел Андрей Синицын за 13,5 млн рублей. Во вторник, 31 марта, с ним был заключен договор. Информация размещена в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

В перечень проданных активов вошли глазировочные машины, голова посыпки, дробилка орехов, варочные котлы, а также комплекс охлаждения конфетной массы.

Господин Синицын является директором ООО «Новая Жизнь», специализирующегося на организации похоронных услуг. Компания зарегистрирована в городе Отрадном.

ЗАО «Самарский кондитер» было признано банкротом в сентябре 2024 года. На данный момент сумма требований кредиторов к предприятию составляет 696,7 млн руб., задолженность перед налоговой службой — 565,5 млн руб.

В отношении руководства фабрики ранее возбуждалось уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Расследование было прекращено после того, как бывший владелец предприятия Владислав Коновалов погасил задолженность.

В марте 2026 года Арбитражный суд Самарской области принял решение о привлечении экс-директора «Самарского кондитера» к субсидиарной ответственности.

Георгий Портнов