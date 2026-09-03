Путин назвал вбросами слухи о заморозке банковских вкладов россиян

Президент Владимир Путин прокомментировал слухи о возможности заморозки вкладов россиян. По его словам, никаких подобных решений не готовится.

«Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Слухи о том, что вклады россиян могут заморозить, появились еще осенью 2024 года. Директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец допустил, что власти могут пойти на такой шаг, чтобы снизить инфляцию. Это предположение отвергли и Центробанк, и Минфин. В Госдуме говорили, что такие слухи специально запускают из-за границы, чтобы «раскачать рынок».