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Путин назвал вбросами слухи о заморозке банковских вкладов россиян

Президент Владимир Путин прокомментировал слухи о возможности заморозки вкладов россиян. По его словам, никаких подобных решений не готовится.

«Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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Слухи о том, что вклады россиян могут заморозить, появились еще осенью 2024 года. Директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец допустил, что власти могут пойти на такой шаг, чтобы снизить инфляцию. Это предположение отвергли и Центробанк, и Минфин. В Госдуме говорили, что такие слухи специально запускают из-за границы, чтобы «раскачать рынок».

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