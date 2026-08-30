В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке банковских вкладов россиян
Аксаков: слухи о заморозке банковских вкладов россиян распускают из-за рубежа
Слухи о заморозке банковских вкладов россиян специально запускают из-за границы, чтобы «раскачать рынок». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие меры не будут реализованы в России.
«Однозначно эти слухи специально запускают из-за рубежа для того, чтобы раскачать наш рынок. Глупо замораживать вклады, средства населения и предприятий, поскольку это удар по самой финансовой системе, по бизнесу, по государству»,— сказал «РИА Новости» Аксаков.
По словам депутата, сейчас, наоборот, делается все для того, чтобы люди уверенно работали с банками и с финансовыми институтами.
Слухи о том, что вклады россиян могут заморозить, начали обсуждать осенью 2024 года. Тогда ключевая ставка ЦБ РФ выросла до 21%. Директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец допускал, что власти могут пойти на такой шаг, чтобы снизить инфляцию. Это предположение отрицали глава Банка России Эльвира Набиуллина, зампред ЦБ Алексей Заботкин, министр финансов Антон Силуанов.
В мае 2026 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти не рассматривают заморозку банковских вкладов россиян и повышение налогов для граждан, назвав такие сообщения «фейковыми вбросами». Зампред Центробанка Алексей Заботкин 3 июля 2026 года также заверил, что заморозка вкладов россиян «невозможна ни при каких условиях», назвав такие слухи абсурдными. Он отметил, что наиболее абсурдные теории умирают сложнее всего. В августе 2025 года Алексей Заботкин уже заявлял о невозможности введения запрета на снятие наличных со вкладов, подчеркивая, что такое решение привело бы к разрушительным последствиям для финансовой системы.