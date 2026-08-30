В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке банковских вкладов россиян

Слухи о заморозке банковских вкладов россиян специально запускают из-за границы, чтобы «раскачать рынок». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие меры не будут реализованы в России.

«Однозначно эти слухи специально запускают из-за рубежа для того, чтобы раскачать наш рынок. Глупо замораживать вклады, средства населения и предприятий, поскольку это удар по самой финансовой системе, по бизнесу, по государству»,— сказал «РИА Новости» Аксаков.

По словам депутата, сейчас, наоборот, делается все для того, чтобы люди уверенно работали с банками и с финансовыми институтами.

Слухи о том, что вклады россиян могут заморозить, начали обсуждать осенью 2024 года. Тогда ключевая ставка ЦБ РФ выросла до 21%. Директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец допускал, что власти могут пойти на такой шаг, чтобы снизить инфляцию. Это предположение отрицали глава Банка России Эльвира Набиуллина, зампред ЦБ Алексей Заботкин, министр финансов Антон Силуанов.