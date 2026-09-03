Мосбиржа в два этапа начнет торговать вечными фьючерсами на активы компаний США

В сентябре на срочном рынке Московской биржи (MOEX: MOEX) начнутся торги 20 однодневными фьючерсными контрактами на акции крупных американских компаний. Базовым активом новых фьючерсов выступят фиксинги (эталонные ценовые ориентиры.—"Ъ") иностранных бумаг, которые будет рассчитывать сама биржа, сообщили в ее пресс-службе.

Запуск торгов вечными фьючерсами пройдет в два этапа. С 8 сентября — Apple, Amazon, AMD, Tesla, Netflix, Nebius, Robinhood, Sandisk, Lumentum и Coherent Corp. С 15 сентября — Coinbase, Uber, DoorDash, Lululemon, Chipotle Mexican Grill, Super Micro Computer, Boston Scientific Corp, Palo Alto Networks, CrowdStrike и Carvana.

Котировки новых контрактов отражают значение соответствующих фиксингов Мосбиржи иностранных акций в долларах. Их расчет начался 27 июля. Кроме того, в августе площадка анонсировала торги вечными фьючерсами на индексы itcoin и Ethereum.