В Екатеринбурге анонсировали выход книги об Алексее Балабанове

На площадке Свердловской киностудии в рамках фестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге состоялась презентация будущей книги про кинорежиссера Алексея Балабанова «Балабанов. Портрет». Старт ее продаж запланирован на октябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор биографии Андрей Захарьев с кинооператором Сергеем Астаховым

Фото: София Паникова Автор биографии Андрей Захарьев с кинооператором Сергеем Астаховым

Фото: София Паникова

Автор биографии Андрей Захарьев вместе с кинооператором Сергеем Астаховым рассказали о новом издании, поделились малоизвестными фактами со съемок и ответили на вопросы аудитории.

По словам Андрея Захарьева, книга вышла тяжелая — почти на 900 страниц. Всего на сбор материала и подготовку текста ушло 2,5 года. Изначально проект задумывался как продолжение серии книг о фильмографии Алексея Балабанова, где первая работа была посвящена истории создания кинокартин «Брат» и «Брат 2». «Когда стали думать, о чем писать дальше, мы перебирали очень много разных тем, и все равно возвращались к Балабанову. Так получилось, что это самый актуальный режиссер на данный момент для нашего кино и нашего зрителя»,— добавил писатель.

Новое издание можно назвать «документальным романом». В многочисленных интервью про режиссера вспоминали его коллеги, друзья и критики, которые окружали мастера на протяжении многих лет. Каждая глава посвящена отдельному фильму. Про каждый подробно рассказали люди из съемочных групп, звукорежиссеры, звукооператоры, ассистенты и художники-постановщики, которые над этой картиной работали. «Оказалось, что мнения о том, каким был Алексей Октябринович, очень полярные. Любопытно, как одни люди вспоминают о нем трогательно и нежно, другие говорят довольно критически»,— уточнил господин Захарьев.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). В 1980-х начал работать ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1985 году состоялся его режиссерский дебют — был снят фильм «Раньше было другое время». Позже он переехал в Санкт-Петербург. Среди его известных фильмов: «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

«Балабанов у каждого свой. В моей жизни он несколько раз меня касался. Например, когда в 2017 году я нашел 13-й выпуск советского журнала «Урал», который Алексей Балабанов снимал на Свердловской киностудии. И он каким-то чудом снял там ключевых людей, которые сделали потом всю музыку, весь уральский рок. И этот материал для меня стал супердорогим»,— рассказал на презентации президент фестиваля Евгений Григорьев.

София Паникова