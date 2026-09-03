В Тамбовской области опровергли информацию о падении БПЛА на детский сад

Правительство Тамбовской области опровергло информацию о падении обломков сбитого 2 сентября БПЛА на детский сад. Его части упали на территории села Бокино и поселка Строитель. Пострадавших нет, повреждены стекла в магазине строительных материалов и одном частном доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Региональные власти также назвали недостоверными сообщения о том, что беспилотник направлялся к новой школе в Бокино. По их словам, БПЛА уничтожили на значительной высоте, непосредственной угрозы для учащихся и их родителей не было. В министерстве образования Тамбовской области сообщили, что выходивших после уроков детей незамедлительно разместили в укрытиях внутри здания, родителей — рассредоточили.

Вчера в 11:35 над Тамбовской областью средства ПВО уничтожили беспилотник. В региональном правительстве сообщили, что его перехватили над областным центром. Обломки БПЛА направили на исследование экспертам.

После этого тамбовские власти также опровергли сведения об обнаружении противопехотных мин «Лепесток» на месте падения обломков БПЛА. По данным областного правительства, с конца июля распространяется недостоверная информация о «лепестках нового типа, которые якобы разбрасываются беспилотниками». При этом значительная часть медиаресурсов использует изображения, которые уже публиковались ранее в связи с событиями в других регионах — в частности, в Белгородской и Кировской областях, а также в Крыму и Севастополе.

Кабира Гасанова