Украина грозит в небо

Украина призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) запретить полеты над Россией. В обращении министра иностранных дел Андрея Сибиги говорится об усилении военной активности дронов в воздухе. По его словам, Киев стремится предотвратить «непреднамеренные инциденты» с гражданской авиацией. Однако ВСУ в любом случае продолжат запускать беспилотники по объектам, сказал Сибига. Может ли ICAO прислушаться к просьбе Украины? И к каким последствиям это приведет?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Росавиация уже ответила Украине. Там сообщили, что опубликованные Киевом документы о блокировке воздушного пространства России не имеют юридической силы. В ведомстве также уточнили, что украинские власти «нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации». Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российское небо «де-факто будет закрываться». По его словам, речь о полноценной кампании по блокированию воздушного пространства страны. Зеленский призвал российские авиакомпании и иностранных дипломатов в Москве учитывать новые риски. Впрочем, для ICAO это не основание для отмены полетов над Россией, отметил в беседе с “Ъ FM” бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе:

«Смысл Чикагской конвенции 1944 года заключается в урегулировании вопросов гражданской авиации, и там четко написано, что гражданские самолеты сбивать нельзя, если они не выполняют каких-то противоправных действий. Тогда их можно перехватывать и заставлять сесть на территории страны. На каком основании не летать? Украина может говорить о том, что идут боевые действия. Но тогда боевые действия идут и на территории Украины, причем в большей мере, чем на территории России.

100-процентно исключать нельзя, что там решит ICAO, потому что это международная организация, и она может провести голосование».

Военные аналитики British Broadcasting Corporation полагают, что угрозы Владимира Зеленского не выглядят пустыми. Однако такая тактика слишком рискованная, потому что самолетам и дронам нельзя находиться в небе вместе даже далеко друг от друга. В противном случае вероятность катастрофы очень высокая, отмечают эксперты. Об этом задумываются и западные перевозчики, говорит немецкий политолог Александр Рар:

«Такого прецедента я пока не знаю. Если западные регуляторы воздушного пространства пойдут на то, о чем говорит Зеленский, это будет очень серьезный казус. Это коснется не столько российских авиалиний, потому что вряд ли российские авиакомпании будут слушать Зеленского — они будут слушать, что будет говорить их правительство. Но турецкая авиакомпания, которая три-четыре раза в день летает в Питер или в Москву, постоянно находится над российским небом и может попасть в определенные затруднения. Если сейчас ей летать будет невозможно, если западным людям из Запада станет невозможно летать в Россию, то железный занавес будет построен».

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что власти учитывают угрозы о закрытии неба и своевременно к ним готовятся. Он отметил, что значимых перерывов в работе гражданской авиации министерство не допустит. После слов Зеленского акции «Аэрофлота» в моменте просели на 5%. Правда, к концу торгов в среду котировки отыграли примерно 1%. Пока можно говорить о кратковременной реакции, но рынок будет учитывать геостратегические риски, считает основатель сервиса по безопасности полетов Run Avia Андрей Патраков:

«Нельзя закрыть небо над аэропортом и остановить работу всей системы гражданской авиации ради ее защиты. Задача сложная. Не принимать в расчет эту угрозу было бы несколько опрометчиво, тем более что теперь это уже не какой-то гипотетический сценарий. Гражданская авиация наиболее уязвима по сравнению с НПЗ. Если мы представим, что будет закрыт Московский авиационный узел, это будет колоссальный удар по всей гражданской авиации России.

Здесь уже неважно, откуда будут поставки запчастей, — это бьет по всему бизнесу гражданской авиации».



В ночь на 2 сентября авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили и перенесли как минимум 15 рейсов между Турцией и Россией. Ограничения коснулись аэропорта Внуково. При этом обе турецкие авиакомпании заявили, что продолжат полеты в Россию. Недавние отмены рейсов там связали с техническими причинами.

Леонид Пастернак, Никита Путятин