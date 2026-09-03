Избирательные участки в Крыму обеспечат генераторами

В Крыму избирательные участки планируют оснастить генераторами для бесперебойного электроснабжения голосования на грядущих выборах. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Перебои с электроснабжением на полуострове продолжаются с конца июня после ударов ВСУ по энергоинфраструктуре.

По данным специалистов, в Крыму будут работать 1098 избирательных участков, а также 30 участков в местах временного пребывания избирателей, в том числе в СИЗО и медучреждениях.

Единый день голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва состоится с 18 по 20 сентября. В ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Крыме, Севастополе и Краснодарском крае, где введено военное положение или средний уровень реагирования, досрочное голосование началось 28 августа и продлится до 17 сентября.

Александр Дремлюгин, Симферополь