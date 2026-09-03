Путин: Россия сохранила контакты с Украиной по линии спецслужб

Россия благодарна всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Однако договариваться должны именно Москва и Киев, остальные могут только помочь и поддержать. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что российская и украинская стороны сохранили некоторые прямые контакты.

«Контакты, действительно, имеются, — сказал Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. — Они продолжаются прямо в текущем режиме тоже по линии специальных служб, прежде всего».

Но насколько Киев готов к подписанию мирного соглашения, трудно говорить с учетом последних заявлений со стороны первых лиц Украины, отметил президент. Одним из препятствий для урегулирования он назвал «угрозы атак на гражданские воздушные суда» и еще раз подчеркнул, что «это проявление государственного терроризма».

Подробнее — в материале «Ъ» «Пальцем в российское небо»

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