Главное на рынке недвижимости к утру 3 сентября

«Сбербанк» заявил о намерении подать в суд заявления о банкротстве пяти компаний, связанных с O1 Properties, узнал «Ъ». По оценке экспертов, совокупная стоимость объектов, находящихся на балансе компаний, может достигать 70 млрд руб. Компании «Пианконеро» и «Мервита» владеют двумя зданиями общей площадью 27,7 тыс. кв. м в составе Vivaldi Plaza. Компании «Ломниа» принадлежит бизнес-центр Ducat Place III (46,1 тыс. кв. м). «Чейнлорд» владеет нежилыми помещениями в ЖК «Легенда Цветного». «Станиславский» арендует землю под комплексом «Фабрика Станиславского». Объекты расположены в центре Москвы. В 2025 году Сбербанк выкупил БЦ «Белая площадь», принадлежавший структуре O1 Properties и проданный после банкротства этой структуры.

Девелопер «Самолет» продал участок на улице Шаблина в Мурманске компании «Аквилон», сообщил «РИА Недвижимости» управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров. Решение о продаже связано с эффективностью портфеля проектов «Самолета», участок уже прошел все градостроительные фазы и почти получил разрешение на строительство. Сумма сделки не раскрывается.

«Ростех» не смог продать активы завода «Техприбор» в Санкт-Петербурге. Лоты выставляли на продажу по начальной цене 6,3 млрд руб., но заявок никто не подал. Новые торги пройдут в сентябре. На балансе выставленного на продажу АО «Техприбор-девелопмент» были участки общей площадью 9,3 га, а также 18 административных зданий площадью 22 тыс. кв. м. Объекты расположены на Варшавской улице рядом с Московским проспектом.

Инвестиционная компания «Эмуна развитие» получила управление над компанией «СЗ “Береговой Эта”». Компания отвечает за проект комплексного развития территории (КРТ) на двух участках общей площадью 1,9 га в районе Филевский Парк в Москве. На этой площадке планируется возвести 129 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Компанию «Эмуна развитие» связывают с бывшими топ-менеджерами банка «Дом.РФ». Она реализует проекты ИЖС под брендом Noco. В 2024 году, до включения в КРТ, участок планировал купить девелопер «Север», но продавец — «Юнион Инвест Групп» — расторг сделку в одностороннем порядке.

Девелопер «Самолет» заморозил жилищный проект на 200 тысяч квадратных метров в Амурской области, сообщил на ВЭФ-2026 управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров. Проект будет заморожен ориентировочно до второй половины 2027 года. Решение было принято из-за недостаточной маржинальности и текущей макроэкономической ситуации.

Первый замглавы ФСК «Регион» Роман Капинос в ходе ВЭФ попросил запретить менять регулирование на время действия договоров комплексного развития территорий (КРТ). Такие договоры рассчитаны на 10–15 лет. За это время могут измениться банковские условия, финансовая нагрузка и градостроительные регламенты. По словам топ-менеджера, при существенном изменении обстоятельств законодательство должно предусматривать механизм компенсации расходов, а не судебное разбирательство.

Правительство Москвы утвердило проект комплексного развития территории (КРТ) на пересечении Тропаревской и Никулинской улиц. Общая площадь участков — 7,84 га. На этой территории планируют построить образовательный комплекс либо общежитие на 145,9 тыс. кв. м, пишет Telegram-канал Filatoff Inc.

СЗ «НТВО» (структура GloraX) заключила с маркетинговым агентством «Ди Пи Джи» мировую сделку и выплатила 9 млн руб. Ранее компания подала иск в суд с требованием взыскать с девелопера 11,4 млн руб. — 8 млн руб. долга и 3,4 млн руб. неустойки — по договору об оказании услуг от 2024 года. В ходе переговоров стороны договорились снизить сумму неустойки. Ранее «Ди Пи Джи» судился с другой структурой GloraX — СЗ «Близнецы». Дело также касалось невыполненных обязательств по договору об оказании услуг на такую же сумму. Тогда суд полностью взыскал долг (8 млн руб.), а неустойку снизил с 3,3 млн до 1,7 млн руб.

Управление ФНС по Кировской области попросило признать банкротом основное юрлицо застройщика Seven Suns Development. Сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам составляет 5,6 млн руб. Сумма требований в иске — 2,8 млн руб. Как пишет Telegram-канал «СлежуЗа — Недвижимость», в деле важен прецедент, поскольку ранее претензии налоговиков касались исключительно дочерних структур девелопера. Среди них — ООО «Севен Санс Девелопмент СПб Инвестиции», ООО «НЖ Недвижимость» и ООО «СЗ СПб Среднерогатская».

Девелопер «Самолет» не планирует выходить на новые региональные рынки в 2026 году и в начале 2027-го, сообщил управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров. По его словам, девелопер ориентируется на Центральный федеральный округ, хотя заинтересованность в формировании нового жилого фонда есть у регионов Сибири и Дальнего Востока. Строительные компании, пояснил господин Федоров, снижают региональную экспансию из-за высокой ключевой ставки ЦБ и, как следствие, «дорогих денег».