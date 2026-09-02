Сбербанк намерен обанкротить структуры O1 Properties

Кредитор крупного владельца московских офисных объектов O1 Properties — Сбербанк (MOEX: SBER) — намерен обанкротить ряд компаний, на балансе которых находятся бизнес-центры Vivaldi Plaza, Ducat Place III, «Фабрика Станиславского» и «Легенда Цветного» в центре столицы. Эти объекты совокупно могут стоить около 70 млрд руб.

Сбербанк 1 сентября сообщил, что намеревается обратиться с заявлениями о банкротстве ООО «Пианконеро», ООО «Мервита», ООО «Ломниа», ООО «Чейнлорд», ООО «Станиславский», обнаружил “Ъ” на «Федресурсе». На балансе ООО «Пианконеро» и ООО «Мервита» находятся здания на 26,4 тыс. кв. м и 21,3 тыс. кв. м в составе бизнес-квартала Vivaldi Plaza, ООО «Ломниа» владеет бизнес-центром Ducat Place III на 46,1 тыс. кв. м в центре Москвы, указано в сервисе Asseto.

ООО «Чейнлорд», говорится в отчетности компании за 2025 год, владеет нежилыми помещениями в бизнес-центре «Легенда Цветного» на одноименном бульваре в центре города. ООО «Станиславский» выступает арендатором земель под бизнес-центром «Фабрика Станиславского» недалеко от станции метро «Таганская».

Эти объекты принадлежат O1 Properties, где отказались от комментариев. В Сбербанке не ответили на запросы “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «В бизнес-центре внимания».