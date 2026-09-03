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Минтранс дал разъяснения иностранным авиакомпаниям по полетам в Россию

Иностранные авиакомпании обращались к российским властям после заявлений Украины о возможном закрытии воздушного пространства России. Минтранс дал авиаперевозчикам все разъяснения, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

Глава Минтранса России Андрей Никитин

Глава Минтранса России Андрей Никитин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Глава Минтранса России Андрей Никитин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию, они работают с нами в очень тесном режиме и понимают все наши правила, стандарты и то, как мы следим за безопасностью полетов»,— сказал господин Никитин журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится небезопасным из-за беспилотников и будет фактически закрыто. Росавиация назвала утверждения незаконными. В ведомстве заверили, что российская авиация продолжает штатную работу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пальцем в российское небо».

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